Επέστρεψε στη Μονή η εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας

Την εικόνα είχε υποδεχτεί η Μεσσήνη, πριν από εννέα μέρες, σε ανάμνηση του θαύματος που είχε επιτελέσει η Θεοτόκος στην περιοχή, στα τέλη του 18 ου αιώνα.

Νωρίτερα την Κυριακή, στο ναό Ζωοδόχου Πηγής, στο μετόχι της μονής Βουλκάνου, στη Μεσσήνη, όπου η εικόνα είχε εναποτεθεί για προσκύνημα, τελέστηκε εσπερινός και παράκληση, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Στη συνέχεια η εικόνα της Θεοτόκου αναχώρησε από το μετόχι και με λιτανευτική στους κεντρικούς δρόμους της Μεσσήνης, οι οποίοι ήταν στρωμένοι με βασιλικό, μυρτιές και ροδοπέταλα, κατέληξε στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της πόλης.

Εκεί ο κ. Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους πιστούς, αναφέρθηκε στη χάρη της Θεομήτορος και εξήρε τον σεβασμό, την τιμή και την αγάπη των Μεσσηνίων στο πρόσωπο της Παναγίας, ενώ τόνισε ότι “Η Παναγία επιστρέφει στο θρόνο της, στη μονή Βουλκάνου, αλλά δεν μας αφήνει ορφανούς. Κι από εκεί ψηλά μας προστατεύει, μας σκέπει και δέεται στην Υιό της υπέρ της σωτηρίας μας”.

Αμέσως μετά, παραδόθηκε η θαυματουργή εικόνα στον ηγούμενο της μονής Βουλκάνου αρχιμανδρίτη Προκόπιο Σμυρνή, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της επιστροφής της στον μόνιμο θρόνο της, περιστοιχισμένος από πλήθος προσκυνητών, οι οποίοι πάλι οδοιπορούντες τη συνόδευσαν μέχρι τη μονή της με εξάωρη οδοιπορία.