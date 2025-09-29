Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στο μετόχι της Μονής Βουλκάνου

Τον σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ηγούμενος της μονής Βουλκάνου - αρχιμανδρίτης Προκόπιος Σμυρνής, οι εφημέριοι των τριών ενοριών της πόλης της Μεσσήνης πρωτοπρεσβύτεροι Κωνσταντίνος Μελισσουργός, Ανδρέας Ζάννης και Κωνσταντίνος Κατσαπάρας και ο διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.

Κηρύττοντας τον θείο λόγο, ο κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στην παρουσία, επί εννέα ημέρες, της εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, στο μετόχι της μονής στη Μεσσήνη, η οποία έρχεται κάθε χρόνο με ολονύκτια πεζοπορία, από τη μονή Βουλκάνου έως την πόλη της Μεσσήνης, από τις αρχές του 18ου αιώνα.

Πριν το τέλος της λειτουργίας τελέσθηκε μνημόσυνο στη μνήμη του μακαριστού αρχιμανδρίτη Χαρίτωνος Ζαχαρόπουλου, με τον οποίο ο σεβασμιώτατος όσο και ο πρωτοσύγκελλος συνδέονταν με πνεύμα φιλίας και αγάπης.