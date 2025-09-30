Παράσταση στην Αρχαία Μεσσήνη: «Αυτό δεν είναι το σώμα μου»

Τέσσερις ηθοποιοί από διαφορετικές χώρες -οι Maria Barros, Αντιγόνη Κωνσταντινίδη, Ursula Vratusa και Tijana Statkic- ενσαρκώνουν τη Σκύλλα, τη Μέδουσα, την Ηώ, την Αράχνη, την Ιώ, την Ηχώ, τη Δάφνη και πολλές ακόμη ηρωίδες, σε επτά ιστορίες πάθους που μετατράπηκαν σε εκδίκηση από τους Θεούς. «Αυτό δεν είναι το σώμα μου», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λουριδά, είναι μια μοναδική παράσταση που γεννιέται στη στιγμή, χωρίς αρχή και τέλος, οδηγώντας μας στην καταγωγή της ίδιας της υποκριτικής τέχνης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Οι ηθοποιοί προέρχονται από την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σερβία και την Ελλάδα και είχαν συμμετάσχει και σε άλλο κινηματογραφικό εγχείρημα του Γιώργου Λουριδά, τα «Λευκά Ημερολόγια»: δέκα ταινίες που γύρισε σε εννέα διαφορετικές χώρες, μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών, ταξιδεύοντας στην Ευρώπη. Για να κλείσετε θέση (δωρεάν) μπορείτε μέσω του συνδέσμου: https://www.tickettailor.com/events/georgelouridas/1835662, είτε να καλέσετε / στείλετε μήνυμα, στο 6942838569. Θα συντονιστούν αυτοκίνητα και πούλμαν για την άφιξη και αναχώρηση από τον χώρο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος Λουριδάς είναι σκηνοθέτης κινηματογράφου και θεάτρου. Απόφοιτος του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Ιουλίου Βερν στην Αμιένη της Γαλλίας, είναι μέλος της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων και ιδρυτής του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αγρινίου: Οι Μονόλογοι της Λήδας». Είναι επίσης πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εχει σκηνοθετήσει περισσότερες από είκοσι ταινίες και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες από πολλές γωνιές της Ευρώπης. Το πιο πρόσφατο εγχείρημά του, «Τα Λευκά Ημερολόγια», πραγματοποιήθηκε σε εννέα διαφορετικές χώρες, όπου γύρισε δέκα ταινίες σε μόλις τέσσερις μήνες.