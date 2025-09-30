Να μη χαθεί ξανά το… τρένο του σιδηροδρόμου

Πιο ζεστό από ποτέ είναι πλέον το ενδιαφέρον για επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μία προσπάθεια με πρωτεργάτες τους διαχρονικούς υποστηρικτές αυτής της υπόθεσης, τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και υποστηρικτές πλέον εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ζωής γενικότερα.

Στο προσκήνιο σε πρώτη φάση βρίσκεται η δρομολόγηση συρμών σε προαστιακό επίπεδο, που θα ενώσουν την Καλαμάτα με το Αεροδρόμιο και τη Μεσσήνη, καθώς και με το Νοσοκομείο, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον από τον Δήμο Οιχαλίας για δρομολόγηση τρένων προς Μελιγαλά και τις γύρω περιοχές.

“Καλά είναι όλο αυτό εφικτό, μετά από τόσα χρόνια στασιμότητας;” θα πει κάποιος, με τους Φίλους του Σιδηροδρόμου που γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση του δικτύου και του τροχαίου υλικού να διαβεβαιώνουν πάντως, ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ότι πολλοί νομίζουν.

Επειδή όμως τα λόγια είναι εύκολα και αυτό που κάθε φορά κρίνει το… παιχνίδι είναι οι πράξεις, είναι σαφές ότι πλέον θα πρέπει να μπει σοβαρά στο τραπέζι της συζήτησης το θέμα, να καθοριστούν όλα τα απαιτούμενα βήματα και να μπει σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε τελικά να διαφανεί πότε και με ποιον ακριβώς τρόπο το τρένο θα κυκλοφορήσει βιώσιμα αρχικά εντός Μεσσηνίας και στη συνέχεια συνδέοντας για τουριστικούς και πολιτιστικούς σκοπούς την περιοχή και με τους όμορους νομούς.

Αλλωστε όπως τονίστηκε πρόσφατα και στο ομόφωνο ψήφισμα της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας η συγκυρία της συμμετοχής της Καλαμάτας στο πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων είναι μία πολύ καλή ευκαιρία, ώστε να προωθηθεί η επαναφορά του σιδηροδρόμου ως μέρος της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με σκοπό να λειτουργήσει μεταξύ άλλων ευεργετικά τόσο στα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης, όσο και στην περιβαλλοντική αποσυμφόρηση.