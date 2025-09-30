Κύκλος εκδηλώσεων -συνεντεύξεων του Μεσσήνιου Ηλία Κανέλλη: «Kι αυτοί είναι η Ελλάδα: συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών»

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, πρόκειται για δημόσιες συνομιλίες με προσωπικότητες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του πνευματικού, του κοινωνικού, του επιστημονικού και του πολιτικού παρόντος και του μέλλοντος της χώρας μας. Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώνονται από το Περιοδικό των Βιβλίων, το Books' Journal, στο πλαίσιο του εορτασμού 15 χρόνων συνεχούς κυκλοφορίας του, σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών, και είναι η συνέχεια του βιβλίου «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα», που περιέχει συνεντεύξεις δημιουργικών Ελλήνων δημοσιευμένες καταρχάς στο περιοδικό.

Στον κύκλο αυτό συμμετέχουν πολυδιάστατες προσωπικότητες με κύρος, βαθιά σκέψη και σύνθετη προσφορά που καλούνται, δημοσίως και ενώπιον κοινού, να απαντήσουν σε ερωτήσεις για την πνευματική διαδρομή τους, το έργο τους, αλλά και για τη δημόσια παρουσία τους, για τη χώρα, την ταυτότητά της, το παρόν και το μέλλον της.

Τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στον κύκλο αυτό είναι τα ακόλουθα:

Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός

Λεωνίδας Καβάκος, βιολονίστας και μαέστρος

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ιστορικός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στάθης Καλύβας, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Απόστολος Δοξιάδης, συγγραφέας

Δημήτρης Δημητράκος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεοδόσης Π. Τάσιος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις αίθουσες του Ωδείου Αθηνών, μια κάθε μήνα, αρχίζοντας από τις 16 Οκτωβρίου με πρώτο καλεσμένο τον Απόστολο Δοξιάδη. Η σειρά των συνεντεύξεων και οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Η παρουσίαση των βιβλίων του Ηλία Κανέλλη

Τα βιβλία «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα» και «Duck Soup. Στην κουζίνα της ανάγνωσης», του Ηλία Κανέλλη, παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Σοφία Καλαμαντή και Δημήτρης Δουλγερίδης και ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις τεχνικές της συνέντευξης, στην ανάγκη καλής προετοιμασίας και ελέγχου, στα πρόσωπα που μιλούν και στη συνισταμένη όλων των συνεντεύξεων που περιέχονται στο βιβλίο «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα»: την ανάδειξη της σκέψης και των ειδικών δεξιοτήτων των ομιλούντων καθώς και τη σχέση της προσωπικής εισφοράς καθενός και καθεμιάς με την τέχνη ή την επιστήμη τους και την αντανάκλαση της δουλειάς τους στη δημόσια ζωή. Έγινε αναφορά στην αποσπασματικότητα και των δύο βιβλίων, που τα κάνει ευκολότερα στην ανάγνωση, και στη λογοτεχνικότητα του «Duck Soup», που το καθιστά πολύ πιο σημαντικό και χρήσιμο από μια συνομιλία για την κοινωνική διάσταση της μαγειρικής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο βουλευτής Χρήστος Στυλιανίδης, οι πρώην βουλευτές Σπύρος Λυκούδης, Δημήτρης Σεβαστάκης, Γρηγόρης Ψαριανός, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου (και πρώην υφυπουργός Παιδείας), Γιώργος Καμίνης (που διετέλεσε για δύο θητείες δήμαρχος Αθηναίων), πολλοί συγγραφείς και καθηγητές Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι του εκδοτικού και του καλλιτεχνικού κόσμου, δημοσιογράφοι, συνεργάτες του Books' Journal, πολλές φίλες και πολλοί φίλοι.