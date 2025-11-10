Η Σύναξη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Καλαμάτα

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, προέστη της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα Παμμεγέθη Ιερό Ναό στο κέντρο της πόλης, πλαισιούμενος από τους Ιερείς της ενορίας.

Ο Μητροπολίτης στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην συμμετοχή την Αγγέλων στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο, τονίζοντας ότι ο φύλακας Άγγελος του κάθε ανθρώπου, τον προστατεύει στην παρούσα ζωή, αλλά θα τον συμμαρτυρήσει για την ψυχή του και την αγάπη του στο Θεό και στον άνθρωπο την ώρα της κοίμησεώς του. Ευχήθηκε δε οι Ταξιάρχες να χαρίζουν υγεία και να προστατεύουν τη ζωή του κάθε πιστού.

Λαμπρός ο εορτασμός και στο Ιερό Παρεκκλήσιο, γνωστόν ως "Ταξιαρχάκης", της ενορίας Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας, όπου της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς.

Ο π. Φίλιππος απευθυνόμενος στους πιστούς ανέφερε ότι ζούμε σε ένα κόσμο ο οποίος δεν είναι αγγελικά πλασμένος, αλλά γεμάτος δοκιμασίες και αντιξοότητες, ευχόμενος η αγγελική επιλογή της διακονίας και της προσφοράς, να χαρακτηρίζουν τη ζωή μας.

Στις ιερές Ακολουθίες εκτός του πλήθους πιστών, συμμετείχαν και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος μετέβη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ και προέστη της Δοξολογίας επ' ευκαιρία του εορτασμού του Προστάτη της Αεροπορίας Αρχιστρατήγου Μιχαήλ.