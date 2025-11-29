Μητρόπολη Μεσσηνίας: To νέο Δ.Σ. του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Κληρικών

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Κληρικών της Μητρόπολης Μεσσηνίας, που προέκυψε από τις εκλογές την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.

Το νέο Δ.Σ. του Ταμείου είναι: από τους: Πρόεδροος ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος. Αντιπρόεδρος ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κολοκάθης. Ταμίας ο οικονόμος Χρήστος Αδαμόπουλος. Γραμματέας ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δουβαράς. Και μέλη ο πρωτοπρεσβύτερος Σωτήριος Τζαϊλέας, ο οικονόμος Αθανάσιος Μανιάτης και ο πρωτοπρεσβύτερος Ευστάθιος Μπαρούτσος.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Ταμείου απαρτίζεται από τους πρωτοπρεσβύτερους Μιχαήλ Σμυρλή,

Γεώργιο Τσιριγώτη και Χρήστο Κουτσαντώνη.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος συνεχάρη τους εκλεγμένους ιερείς του Ταμείου, ευχόμενος υγεία και καλή δύναμη στα καθήκοντά τους.

Σκοπός του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Κληρικών είναι η ενίσχυση και εξυπηρέτηση έκτακτων οικονομικών αναγκών των κληρικών της Μητρόπολης Μεσσηνίας και των μελών των οικογενειών τους.