Κάλαντα και ευχές στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας (φωοτογραφίες)

Κάλαντα και ευχές στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας (φωοτογραφίες)

Κάλαντα και ευχές στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και παραδοσιακά τραγούδια έψαλαν κατά το διήμερο 23 και 24 Δεκεμβρίου στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, ομάδες παιδιών, μεικτή Χορωδία στρατευσίμων του 9ου Συντάγματος Πεζικού και της 120 ΠΕΑ, μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, του Γυμνασίου Παραλίας, των 1ου, 8ου, 13ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων Καλαμάτας, μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Μπουγά», η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης Μεσσηνίας, παιδιά του Συλλόγου Ποντίων Καλαμάτας, καθώς και ομάδα νηπίων του «Παπαδοπουλείου» παιδικού σταθμού της Μητρόπολης.

Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε σε όλους καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, τονίζοντας ότι με πίστη στο Θεό, αγάπη και αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο, θα διαμορφώσουμε συνθήκες για ένα ευοίωνο μέλλον, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

