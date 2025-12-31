Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας (φωτογραφίες)

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλαν σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς, στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, ομάδες παιδιών, μεικτή ομάδα στρατευσίμων του 9ου Σ.Π. και της 120 Π.Ε.Α., κα­θώς και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαμάτας.

Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε όλους για την επίσκεψη και τις ευχές τους και αντευχήθηκε για καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία και κάθε καλό.

Συνάμα τόνισε ότι το απερχόμενο έτος αποτελεί πρόκληση προσωπικής αυτοκριτικής για τον καθένα μας, ευχόμενος να κάνουμε όλοι πράξη την αγάπη και τη φιλανθρωπία για τον πλησίον μας, αξίες για τις οποίες σαρκώθηκε ο Ιησούς Χριστός.