Η εικόνα της Παναγίας Υπαπαντής επέστρεψε στον θρόνο της

Με την παρουσία πλήθους πιστών από την πόλη της Καλαμάτας, την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και προσκυνητών που προσήλθαν με τουριστικά λεωφορεία από άλλες περιοχές, τελέσθηκε το πρωί της Δευτέρας 9ης Φεβρουαρίου, η Απόδοση της γιορτής της Υπαπαντής στον ομώνυμο μητροπολιτικό ναό της Καλαμάτας.

Στην ακολουθία του όρθρου και στην πανηγυρική θεία λειτουργία προέστη ο μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος, προσκληθείς από τον οικοδεσπότη μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ο οποίος παρέστη συμπροσευχόμενος από του ιερό βήμα, και πλαισιωμένου από τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά, τους αρχιμανδρίτες Γεώργιο Μπίζα και Αλέξιο Αρώνη, τους πρωτοπρεσβύτερους Ειρηναίο Πουλιανίτη και Αντώνιο Μανουσόπουλο, τους εφημέριους του μητροπολιτικού ναού της Υπαπαντής, πρωτοπρεσβύτερων Κρεσφόντη Πουλόπουλου και Σωτηρίου Τζαϊλέα και του διακόνου Θεόφιλου Κυριάκου.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας εψάλη ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας της Θεοτόκου και κατά την ώρα που οι χοροί των ιεροψαλτών έψαλαν το Μεγαλυνάριο της πολιούχου της Καλαμάτας

“Δεύτε την εικόνα Υπαπαντής…” με ρίγη συγκίνησης οι κληρικοί μετέφεραν την ιερή εικόνα της Παναγίας από τον θρόνο της λιτάνευσης στον μόνιμο θρόνο της.

Πριν το τέλος των λατρευτικών εκδηλώσεων και την ολοκλήρωση της παμμεσηνιακής γιορτής της Υπαπαντής, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας, αφού ευχαρίστησε τον μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομο για την συμμετοχή του στον εορτασμό της Αποδόσεως, αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και στον εικόνισμα της πολιούχου της Καλαμάτας Παναγίας της Υπαπαντής, τονίζοντας

πως αποτελεί την ελπίδα και την προσδοκία των Καλαματιανών και των Μεσσηνίων.

Τέλος, ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Αναστάσιο Ηλιόπουλο και τον αντιδήμαρχο Σαράντο Μαρινάκη.

ΨΥΧΑΡΗΣ: “Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΚΑΤΑΥΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ”

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την πολιούχο της Καλαμάτας Παναγία Υπαπαντή, όπως αυτές κορυφώθηκαν με την απόδοση της γιορτής τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, ο εκπρόσωπος Τύπου της μητρόπολης Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Ψυχάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Με αισθήματα πνευματικής ανάτασης και βαθιάς κατάνυξης, η μεσσηνιακή γη αποχαιρετά

σήμερα τον λαμπρό εορτασμό της προστάτιδάς μας, Παναγίας Υπαπαντής. Η συμμετοχή χιλιάδων

πιστών που συνέρρευσαν στον μητροπολιτικό μας ναό όλο αυτό το διάστημα, αποτελεί την πιο

ηχηρή απάντηση στις προκλήσεις των καιρών μας, ότι η πίστη στην Παναγία παραμένει το

ακατάλυτο στήριγμα του λαού μας. Ολοκληρώνοντας αυτό το ιερό προσκύνημα, κρατάμε στην

καρδιά μας το μήνυμα που εξέπεμψε ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος: «Η

Παναγία δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό σύμβολο, αλλά η πραγματική Μάνα όλων των

χριστιανών. Είναι εκείνη που δέχεται τους πόνους, τις αγωνίες και τις ελπίδες μας κάτω από το

στοργικό της ωμοφόριο. Όπως κάθε μητέρα αγκαλιάζει το παιδί της, έτσι και η Υπαπαντή αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο που προστρέχει στη χάρη της, προσφέροντας παραμυθία και δύναμη». Η επιστροφή της ιερής εικόνας στον μόνιμο θρόνο της δεν σηματοδοτεί το τέλος της εορτής, αλλά την αφετηρία για μια ζωή λουσμένη στο φως του Χριστού, υπό τη διαρκή προστασία της Μητέρας του Φωτός. Ευχόμεθα η Παναγία να σκέπει και να χαρίζει υγεία και δύναμη σε όλη την ανθρωπότητα. Χρόνια πολλά κι ευλογημένα σε όλους!”.