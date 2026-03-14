Ο εορτασμός των Λακώνων Αγίων στην Καλαμάτα

Η πρωτοβουλία αυτή του Συλλόγου Λακώνων Μεσσηνίας αποτελεί πλέον θεσμό και μια σημαντική «πρωτιά» για την πόλη μας, καθώς είναι ο μοναδικός εορτασμός των προστατών της Λακωνίας που λαμβάνει χώρα εκτός των ορίων του νομού.

Μέλη και φίλοι του Συλλόγου συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τους Λάκωνες Αγίους, ζητώντας φώτιση, υγεία και ευλογία για τη νέα χρονιά. Μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, η εκδήλωση συνεχίστηκε στην αίθουσα τελετών του ναού με χειροποίητα εδέσματα που ετοίμασαν οι κυρίες του Συλλόγου, ενώ ακολούθησε εορταστικό γεύμα στο εστιατόριο «Κεντρικόν».

Ο εορτασμός είχε έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέλη και φίλοι συνέβαλαν στην ενίσχυση του Φιλόπτωχου Ταμείου μέσω της πολύτιμης προσφοράς τροφίμων

Επιπλέον στις πλαίσιο της Ημέρας της Γυναίκας ο Σύλλογος τίμησε τις γυναίκες, ευχόμενος να παραμένουν πάντα θεματοφύλακες της ειρήνης. Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, στα κράτη και τις κοινωνίες όπου η γυναίκα στηρίζεται, βασιλεύει η σύνεση και η προκοπή.

Τέλος όπως έγινε γνωστό, αμέσως μετά το Πάσχα, την Κυριακή του Θωμά, θα πραγματοποιηθεί η 2η Αιμοδοσία του Συλλόγου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.