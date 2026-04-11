Σάββατο, 11 Απριλίου 2026 21:43

Η "Πρώτη" Ανάσταση στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)

Γράφτηκε από την

Με λαμπρότητα και κατά την εκκλησιαστική τάξη τελέσθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, η Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου και η “Πρώτη Ανάσταση” όπως χαρακτηριστικά λέει ο λαός μας.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος μετέβη στον Ενοριακό Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, παραλίας Καλαμάτας και προέστη της Θείας Λειτουργίας, πλαισιωμένος από τους εφημερίους του ναού Αρχιμανδρίτης Αλέξιο Αρώνη και Πρωτοπρεσβύτερο Περικλή Τσίχλη και τον Διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο.

Πλήθη πιστών συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία και έψαλλαν τον Ύμνο των Τριών Παίδων και το Προκείμενον “Ανάστα ο Θεός”, λαμβάνοντας την ευλογία τον δαφνών, ως συμβόλων της νίκης κατά του θανάτου.

