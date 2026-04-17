Την Παναγία Ελεήστρια γιορτάζει σήμερα η Κορώνη

Με την πρέπουσα θρησκευτική μεγαλοπρέπεια, η Κορώνη γιορτάζει και φέτος την προστάτιδά της Παναγία Ελεήστρια, σήμερα Παρασκευή, ανήμερα της γιορτής της Ζωοδόχου Πηγής.

Στις 7.30 το πρωί, τελείται ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία και περίπου στις 10.30 θα ξεκινήσει η πάνδημη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στα σοκάκια της γραφικής Κορώνης, από τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά.

Με την ολοκλήρωση της λιτανείας, θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση μπροστά από τις προτομές του Επισκόπου Κορώνης Γρηγορίου Μπίστη και του αείμνηστου μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Δασκαλάκη, οι οποίες βρίσκονται στον αύλειο χώρο του προσκυνήματος της Παναγίας Ελεήστριας.