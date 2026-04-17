Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026 20:44

Τρισάγιο για το μακαριστό Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο Δασκαλάκη

Τρισάγιο για το μακαριστό Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο Δασκαλάκη

Premium Strom

 

Τρισάγιο στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Μεσσηνίας κυρού Χρυσοστόμου Α’ (Δασκαλάκη) τελέστηκε χθες στο Κοιμητήριο Καλαμάτας από τον πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλης αρχιμανδρίτη  Φίλιππο Χαμαργιά με αφορμή τη συμπλήρωση 65 ετών από την κοίμηση του.

Παράλληλα ο π. Φίλιππος μετέβη στις υπό ανακαίνιση οστεοθυρίδες του Κοιμητηρίου και τοποθέτησε νέα πλακέτα με τα στοιχεία θανόντος, στην οστεοθυρίδα που φυλάσσονται τα οστά του αειμνήστου π. Ιωάννη Ρωμανίδη, μεγάλου καθηγητή της Θεολογίας, τηρώντας την υπόσχεση του στην μακαριστή πρεσβυτέρα.

