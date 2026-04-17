Η γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής τιμήθηκε στο Πεταλίδι (φωτογραφίες)

Με εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια, τιμήθηκε σήμερα η γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο ομώνυμο προσκύνημα του Πεταλιδίου, όπου φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας της Πεταλιδιώτισσας.

Της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προέστη ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Ιλίου και β' γραμματέας της Ιεράς Συνόδου - αρχιμανδρίτης Νικόδημος Αθανασίου.

Μετά τη λειτουργία ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στους δρόμους της κωμόπολης και αναπέμφθηκε δέηση έξω από το ναό του Αγίου Νικολάου.

Την εικόνα της Παναγίας πλαισίωσε τιμητικό άγημα από την 120 ΠΕΑ και μετέφεραν πυροσβέστες του Εθελοντικού Κλιμακίου Πεταλιδίου. Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Μεσσήνης.

Παρέστησαν ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαρία Οικονομάκου, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι κι εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων.



https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/ekklisia/item/352927-i-giorti-tis-zoodoxou-pigis-timithike-sto-petalidi-fotografies#sigProId03e6beea30 View the embedded image gallery online at:

[Φωτογραφίες: Νικήτας Κώτσιαρης]