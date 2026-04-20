Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στη Μεσσήνη

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Μεσσήνη μετέβη το πρωί της Κυριακής του Αντίπασχα, γνωστή ως Κυριακή “του Θωμά”, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και προέστη της Θείας Λειτουργίας.

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο εφημέριος του Ναού και Αρχιερατικός Επίτροπος Μεσσήνης Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μελισσουργός και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος, ενώ τα ιερά αναλόγια πλαισίωσαν οι μουσικολογιώτατοι υιοί του π. Κωνσταντίνου, Θωμάς, Νικόλαος και Πέτρος.

Ο Μητροπολίτης κηρύττοντας τον θείο λόγο αναφέρθηκε στα μηνύματα της ευαγγελικής περικοπής και στο γεγονός της ομολογίας του Αποστόλου Θωμά, τονίζοντας ότι η ομολογία αυτή πρέπει να αποτελεί ένα πρότυπο ομολογίας για κάθε χριστιανό.

Τέλος ευχαρίστησε για την παρουσία του τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο και τους αντιδημάρχους Ηλία Γεωργόπουλο και Νίκο Ξενογιάννη και την Πρόεδρο της Κοινότητας Μεσσήνης Δώρα Βαρανάκη.