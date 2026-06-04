"O κήπος των φυγάδων" της Ελενας Μαρούτσου



Με αφορμή μια πενθήμερη σχολική εκδρομή, μια φιλόλογος, ένας μαθηματικός, μια μαθήτρια, μια γυμνάστρια κι ένας ξεναγός εξερευνούν την αρχαία Πομπηία. Τι θα φανερώσει ο χαμένος αυτός κόσμος στον καθένα; Η Κατερίνα, ο Αντρέας, η Νεφέλη, η Σόνια και ο Λεονάρντο θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις πιο βαθιές τους επιθυμίες, τα πλέον μυστικά τους τραύματα. Σπαράγματα από θαμμένες ιστορίες θα έρθουν στο φως συνθέτοντας μια τοιχογραφία, οι λεπτομέρειες της οποίας λίγο λίγο αποκαλύπτονται. Σαν τα νήματα ενός παραμυθιού που κόπηκαν αιφνίδια την ημέρα που το ηφαίστειο εξερράγη. Το σήμερα θα καθρεφτιστεί στο χθες, η ανάμνηση στην αλήθεια.

Η Έλενα Μαρούτσου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογοτεχνία και τις Εικαστικές Τέχνες στο Ρέντινγκ της Αγγλίας. Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται: Του ύψους και του βάθους (Αλεξάνδρεια 1998), Οι προδοσίες των ονομάτων (Αλεξάνδρεια 2004), Μεταξύ συρμού και αποβάθρας (Καστανιώτης 2008, Βραβείο Μυθιστορήματος The Athens Prize for Literature 2009), ΤΟ ΝØΗΜΑ (Κέδρος 2010), Οι χυδαίες ορχιδέες (Κίχλη 2015), Δύο (Κίχλη 2018), Θηριόμορφοι (Πόλις 2022, λίστα του ελληνικού PEN με τα δέκα καλύτερα βιβλία γυναικών συγγραφέων), Το εξιλαστήριο θαύμα. Μια ιστορία σε πενήντα μία βαλίτσες _(Κίχλη 2022, Βραβείο Πεζογραφίας του περιοδικού Κλεψύδρα 2023), _Το Ντόμινο. Η τέχνη των αλυσιδωτών πτώσεων (Κίχλη, 2024). Ο κήπος των φυγάδων είναι το δέκατο βιβλίο της.