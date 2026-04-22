Η Μητρόπολη Μεσσηνίας τιμά τους Αγίους της

Την Κυριακή 26 Απριλίου, κατά την οποίαν η Εκκλησία τιμά τα πρόσωπα των Αγίων Μυροφόρων γυναικών, η μητρόπολη Μεσσηνίας συνεορτάζει και την Σύναξη πάντων των εν Μεσσηνία διαλαμψάντων Αγίων, εκείνων δηλαδή που γεννήθηκαν, έδρασαν ή μαρτύρησαν στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Την παραμονή, Σάββατο 25 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα, στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, θα τελεσθεί ο μέγας εσπερινός, χοροστατούντος του μητροπολίτ Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Την Κυριακή το πρωί θα τελεσθεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του κ. Χρυσοστόμου. Πριν το τέλος της λειτουργίας θα ψαλεί η αρτοκλασία του Συλλόγου Κουρέων και Κομμωτών, τιμώντας τον προστάτη τους Άγιο Νεομάρτυρα Ηλία τον Αρδούνη. Στη συνέχεια, στις 10.15 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας και των λειψάνων των εν Μεσσηνία διαλαμψάντων Αγίων.

Οι εν Μεσσηνία διαλάμψαντες Άγιοι είναι: Οι Άγιοι Απόστολοι Καίσαρ, Επαφρόδιτος και Ονησιφόρος, Επίσκοποι Κορώνης (1ος αι. μ.Χ.). Η Αγία Ξενία η Καλαματιανή (3ος αι. μ.Χ.). Ο Άγιος Αγαθοκλής Επίσκοπος Κορώνης (4ος αι. μ. Χ.). Ο Άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Μεσσήνης (4ος αι. μ.Χ.). Ο Άγιος Αθανάσιος, Επίσκοπος Μεθώνης (10ος αι. μ. Χ.). Ο Άγιος Θεόδωρος ο εκ Κορώνης και εν Κυθήροις ασκήσας (10ος αι. μ. Χ.). Ο Άγιος Λέων ο εν Μεθώνη (12ος αι. μ. Χ.).

Ο Άγιος Αθανάσιος Πατριάρχης Κων/πόλεως ο εξ Ανδρούσης (13ος αι. μ. Χ.). Ο Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κων/πόλεως ο εκ Πελοποννήσου (14ος αι. μ. Χ.). Ο Άγιος Θεοφάνης ο εκ Ζαπαντίου (Χορεύτρας) (16ος αι. μ. Χ.). Ο Άγιος Ηλίας Αρδούνης ο εκ Καλαμάτας (17ος αι. μ. Χ.). Ο Άγιος Ιερόθεος ο Ιβηρίτης, ο εκ Μικρομάνης (17ος αι. μ. Χ.). Οι Άγιοι Τιμόθεος ο Διάκονος, Ελένη η αδελφή του και το βρέφος της, οι εκ Κορώνης (+8 Σεπτεμβρίου 1821). Οι Εθνομάρτυρες Αρχιερείς της Μεσσηνίας: O Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας Χρύσανθος Παγώνης (+1821), ο Επίσκοπος Κορώνης Γρηγόριος Σταματέλου Μπίστης, (+1821) και ο Επίσκοπος Μεθώνης και Νεοκάστρου Γρηγόριος Παπαθεοδώρου (+1825). Ο ανώνυμος Επίσκοπος και οι Νεομάρτυρες της Μεθώνης (+1608). Ο Όσιος Βησσαρίων ο εκ Πεταλιδίου ο εν τη Μονή Αγάθωνος (+ 22-1-1991). Ο Άγιος Χρυσόστομος (Παπασαραντόπουλος) ο Ιεραπόστολος της Αφρικής (+29-12-1975).