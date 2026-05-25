Δευτέρα, 25 Μαϊος 2026 17:39

Παρουσίαση βιβλίου: «Πρόληψη. Ταξική προσέγγιση της υγειονομικής ανισότητας»

Παρουσιάζεται το βιβλίο του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ με τίτλο «Πρόληψη. Ταξική προσέγγιση της υγειονομικής ανισότητας», την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο Γιάννης Γαλανόπουλος, χειρουργός ορθοπαιδικός, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ. Διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ.

