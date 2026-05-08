Συνάντηση των φορέων για την Παναγία Βουλκανιώτισσα

Συνάντηση των φορέων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα της λιτανείας της εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας για την ένταξή της στον κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, οργανώνει ο Δήμος Μεσσήνης τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο Δημαρχείο.

Ο Δήμος Μεσσήνης οργανώνει τη συνάντηση των φορέων, γιατί, όπως επισημαίνεται, κρίνεται αναγκαία η έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια ένταξης, τον ρόλο και τη συμβολή τους, καθώς και τον απαιτούμενο συντονισμό των ενεργειών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η ενημέρωση όσον αφορά ένα συμμετοχικό και συμπεριληπτικό υπόδειγμα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πραγματοποιηθεί από την Καλαματιανή Βίλλυ Φωτοπούλου, διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου

Πολιτισμού, ενώ θα ακολουθήσει παρουσίαση του Δελτίου Στοιχείου από τη Νατάσα Γλαράκη, αρχαιολόγο – μουσειολόγο.

Στη Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης όπου εγκρίθηκε πίστωση 497,20 ευρώ για τη διεξαγωγή της συνάντησης, τονίστηκε ότι “δεδομένου ότι η λιτανεία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ζώσας πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, η ενεργή συμμετοχή και η σωστή ενημέρωση των φορέων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υποβολή του αιτήματος. Για τον λόγο αυτό, η συστηματική ενημέρωση και ενεργοποίηση των φορέων δεν αποτελεί απλώς οργανωτική ανάγκη, αλλά βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της συνολικής προσπάθειας”.