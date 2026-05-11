Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας  στο Ρωμύρι

Στο θρυλικό Ρωμύρι, το χωριό της χιλιοτραγουδισμένης "Παπαλάμπραινας", μετέβη χθες το πρωί , ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και προέστη της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρωμυρίου, όπου τιμάται κατ' έτος η εορτή της Μετακομιδής του λειψάνου του Αγίου Νικολάου.

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο εκ Ρωμυρίου καταγόμενος Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βασιλόπουλος, ο εφημέριος της κοινότητας Μεσοποτάμου π. Βασίλειος Αλεξανδρόπουλος και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους “απανταχού της γης εκ Ρωμυρίου καταγομένους, οι οποίοι τηρούν την παράδοση αιώνων και προσέρχονται κάθε χρόνο στο έρημο πλέον χωριό, τιμώντας τις ρίζες τους”. Τέλος ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, τον δήμαρχο Πύλου - Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, τους Βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο και όλους τους παρόντες εκπροσώπους φορέων.