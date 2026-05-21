Εορτασμός της Ανάληψης στην Καλαμάτα

Του όρθρου και της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προέστη ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, τον οποίο πλαισίωσαν ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης – αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο αρχιερατικός επίτροπος Καλαμάτας αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Νταμάτης, οι εφημέριοι του ναού και ο διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.
Μετά το πέρας της λειτουργίας ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων τοπικών πολιτικών και αρχών Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και φορέων, ενώ τη λιτάνευση συνόδευσε η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαμάτας και άνδρες του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι μετέφεραν στους ώμους την εικόνα.
Με την ολοκλήρωση της λιτανείας ο σεβασμιώτατος ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και ευχαρίστησε τον προϊστάμενο του ναού της Ανάληψης -αρχιμανδρίτη Αλέξιο Σαραντόπουλο για το έργο που επιτελείται στην ενορία και την καθιστά ένα ζωντανό κύτταρο της Mητρόπολης.
