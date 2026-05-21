Πέμπτη, 21 Μαϊος 2026 21:21

Εορτασμός της Ανάληψης στην Καλαμάτα

Με την συμμετοχή πλήθους πιστών από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, πανηγύρισε την γιορτή της Ανάληψης του Χριστού ο μοναδικός ομώνυμος ενοριακός ναός της Mητρόπολης Μεσσηνίας, πλησίον του λιμανιού της Καλαμάτας.

Του όρθρου και της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προέστη ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, τον οποίο πλαισίωσαν ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης – αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο αρχιερατικός επίτροπος Καλαμάτας αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Νταμάτης,  οι εφημέριοι του ναού και ο διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.

Μετά το πέρας της λειτουργίας ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων τοπικών πολιτικών και αρχών Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και φορέων, ενώ τη λιτάνευση συνόδευσε η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαμάτας και άνδρες του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι μετέφεραν στους ώμους την εικόνα.

Με την ολοκλήρωση της λιτανείας ο σεβασμιώτατος ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και ευχαρίστησε τον προϊστάμενο του ναού της Ανάληψης -αρχιμανδρίτη Αλέξιο Σαραντόπουλο για το έργο που επιτελείται στην ενορία και την καθιστά ένα ζωντανό κύτταρο της Mητρόπολης.

