Φεμινιστική Καλαμάτας: Εκδήλωση - συζήτηση για τη συνεπιμέλεια

"Γιατί λέμε όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια: Εμπειρίες, νόμος και πραγματικότητα" είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνει το Σάββατο στις 7:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής η Φεμινιστική Καλαμάτας.

Ομιλήτριες στην εκδήλωση θα είναι οι:

- Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου - δημοσιογράφος ,Τhe Manifold

- Ιωάννα Στεντούμη - δικηγόρος

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

Δυο λόγια για το θέμα:

Η συναινετική συνεπιμέλεια, κατά την οποία οι γονείς συνεργάζονται και επικοινωνούν αποτελεί μια θετική επιλογή προς το συμφέρον του παιδιού.

Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια που ψηφίστηκε με τον περιβόητο νόμο Τσιάρα το 2021 και αφορούσε τα μη συναινετικα και συχνά συγκρουσιακά διαζύγια είχε εξ αρχής προκαλέσει αντιδράσεις από νομικούς και επιστήμονες ψυχικής υγείας.

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου Τσιάρα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του και να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπό του στην κοινωνία και τη ζωή των παιδιών.

Γιατί όταν το σύστημα αποτυγχάνει να προστατεύσει τα παιδιά, η υποχρεωτική συνεπιμέλεια δεν είναι λύση — είναι μέρος του προβλήματος.