eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 21 Μαϊος 2026 20:15

Καλαμάτα: Εκδήλωση για το δημογραφικό και το ασφαλιστικό

Ο Κόμβος Ιδεών «Homo Universalis» οργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Το δημογραφικό πρόβλημα και το ασφαλιστικό σύστημα», τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της εφημερίδας «Ελευθερία», Γεωργούλη 26, στην Καλαμάτα.

Ομιλητές θα είναι οι: Θανάσης Λαγός, δημοσιογράφος. Μιλτιάδης Νεκτάριος, καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Χριστίνα Χρηστίδου.

