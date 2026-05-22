Μεσσηνία: Εκλογή αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα εκπροσωπήσουν το σωματείο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στις εκλογές ψήφισαν συνολικά 466 εκπαιδευτικοί. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 459, ενώ καταγράφηκαν 2 άκυρα και 5 λευκά. Από τη διαδικασία προέκυψαν συνολικά 5 αντιπρόσωποι για το συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΚΕ Καθηγητών ΔΕ Μεσσηνίας, λαμβάνοντας 178 ψήφους και εκλέγοντας 2 αντιπροσώπους. Ακολούθησε η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών με 165 ψήφους και επίσης 2 αντιπροσώπους.

Οι Συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτικοί Μεσσηνίας & ΠΕΚ έλαβαν 63 ψήφους και εξέλεξαν 1 αντιπρόσωπο, ενώ η Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας συγκέντρωσε 53 ψήφους χωρίς να εκλέξει αντιπρόσωπο.

Από το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ Καθηγητών ΔΕ Μεσσηνίας εκλέχθηκαν οι Κωνσταντίνος Κατσούλης και Δημήτριος Σουρίλας.