Αύξηση χρηματοδότησης για αγροτική οδοποιία ζητεί ο Μαντάς

Την ανάγκη περαιτέρω αύξησης του προϋπολογισμού για τα έργα αγροτικής οδοποιίας που συμπεριλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ώστε να καλυφθούν όλες οι επιλέξιμες προτάσεις, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του ερώτηση προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής Περικλής Μαντάς.

Ειδικότερα, στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Μεσσήνιος βουλευτής αναφέρεται στην Παρέμβαση Π3-73-1.2 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, επισημαίνοντας ότι η αγροτική οδοποιία συνιστά κρίσιμη υποδομή για την καθημερινή λειτουργία του πρωτογενούς τομέα, καθώς επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τη μεταφορά προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και συνολικά την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής οικονομίας. Ο κ. Μαντάς τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία των έργων αυτών για αγροτικές και ημιορεινές περιοχές, όπως η Μεσσηνία, όπου η κατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας και την παραμονή των ανθρώπων στην ύπαιθρο.

Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της σχετικής πρόσκλησης αυξήθηκε σημαντικά, από περίπου 65 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τόσο το μεγάλο ενδιαφέρον των δήμων όσο και την ουσιαστική ανάγκη υλοποίησης αντίστοιχων έργων σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, εξαιτίας της ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης, πολλές ώριμες και επιλέξιμες προτάσεις μένουν εκτός χρηματοδότησης, παρά το γεγονός ότι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, ο κ. Μαντάς τονίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία της Παρέμβασης Π3-73-1.2, απαιτείται πρόσθετη ενίσχυση του προγράμματος κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις. Κατά τον Μεσσήνιο βουλευτή, η πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά τόσο οι δήμοι όσο και οι άνθρωποι της παραγωγής.

Ο κ. Μαντάς αναφέρεται επίσης στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας, με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις και τη διαρκή αύξηση του κόστους παραγωγής να περιορίζουν σημαντικά τις αντοχές παραγωγών και αγροτών. Ζητά, τέλος, να πληροφορηθεί εάν το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση του προϋπολογισμού της Παρέμβασης, αν εξετάζεται η αξιοποίηση πρόσθετων εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων για έργα αγροτικής οδοποιίας, καθώς και ποια ειδική μέριμνα προβλέπεται για περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα, όπως η Μεσσηνία.