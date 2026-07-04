Εορτασμός στον Ιερό Ναό της Παναγίας Βλαχέρνας στα Φιλιατρά

Λαμπρός ήταν ο εορτασμός «της καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Υπεραγίας Θεοτόκου», στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Βλαχέρνας στα Φιλιατρά.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το μικρό ιστορικό ναό που βρίσκεται μέσα στο πάρκο της Βλαχέρνας και φροντίζεται από το Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών για τον οποίο φέτος είναι μια ιστορική χρονιά καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Το απόγευμα της Τετάρτης τελέστηκε πανηγυρικός Αρχιερατικός εσπερινός μετ` αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος χοροστατούντος από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο. Ακολούθησε λιτάνευση της ιερής εικόνας με προπομπό την φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων και συνοδεία του ιερού κλήρου και πλήθους πιστών.

Ενώ με τη λήξη των θρησκευτικών εκδηλώσεων δόθηκε μικρή συναυλία της Φιλαρμονικής του Συλλόγου Φιλοπροόδων.

Τη Πέμπτη το πρωί τελέστηκε όρθρος και πανηγυρική Αρχιερατικής Θεία Λειτουργία.

Κ.Μπ.