Γιόρτασε το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής στην Αγυιά Μουζακίου

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιόρτασε χθες το πρωί το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής στο βουνό Αγυιά πάνω από το Μουζάκι Τριφυλίας.

Πιστοί από το γραφικό χωριό και τις γύρω περιοχές ανέβηκαν από τα ξημερώματα στο βουνό, όπου σε υψόμετρο 1.050 μέτρων βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής, όπου τιμήθηκε η μνήμη της.

Εκεί τελέστηκε με κατάνυξη η θεία λειτουργία και ακολούθησε αρτοκλασία, με τους πιστούς να προσκυνούν την εικόνα και να ζητούν τη βοήθεια της Αγίας Κυριακής.

Πρόκειται για ένα έθιμο που κρατάει στο χρόνο και περνά από γενιά σε γενιά, μιας και συνδυάζει τη μαγεία του βουνού με την υπέροχη θέα, την πεζοπορία σε ένα μοναδικό μονοπάτι και τον εορτασμό του πανηγυρίζοντα ναού στο ψηλότερο σημείο της Αγυιάς.

Κ.Ηλ.