Καλαμάτα: Με καλό ρυθμό τα έργα ανάπλασης στην οδό Αναγνωσταρά

Με καλό ρυθμό εξελίσσονται σύμφωνα με τον Δήμο Καλαμάτας τα έργα αναπλάσεων στην οδό Αναγνωσταρά.

Σημειώνεται ότι το έργο της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά ξεκίνησε στο τμήμα μεταξύ Βαλαωρίτου και Γεωργούλη και θα κινηθεί προς βορρά, ενώ ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανάπλασης των οδών Ανδρέα Σκιά και τις Βαλαωρίτου

Αυτοψία στην περιοχή, πραγματοποίησε σήμερα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Βασίλη Κουτραφούρη και Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι λόγω των έργων στις οδούς Ανδρέα Σκιά, Βαλαωρίτου και Αναγνωσταρά, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επισημαίνεται δε, ότι η κυκλοφορία από την Βασ. Γεωργίου προς την Πλατεία 23ης Μαρτίου μπορεί να εξυπηρετηθεί και μέσω της διαδρομής Κανάρη - Γεωργούλη - Αναγνωσταρά.