Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατά του μαζικού τουρισμού στη Μαγιόρκα (βίντεο)

Στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους αργά χθες, Κυριακή, για να διαμαρτυρηθούν κατά του μαζικού τουρισμού. Σημειώθηκαν και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά το βράδυ στην πλατεία της Ισπανίας στο κέντρο της Πάλμα, της πρωτεύουσας του ισπανικού νησιού στις Βαλεαρίδες. Από εκεί, η διαδήλωση πορεύτηκε μέσα από το κέντρο της πόλης προς τον καθεδρικό ναό, όπου αργότερα το βράδυ αναγνώστηκε το μανιφέστο των διαδηλωτών.

Η πρωτοβουλία Menys Turisme, Més Vida («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή») έχει καλέσει σε διαμαρτυρίες στο νησί, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους τουρίστες από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η τοπική αστυνομία εκτίμησε τον αριθμό των διαδηλωτών σε 25.000.

Εκπρόσωπος των διοργανωτών της δράσης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, δεδομένου ότι οι περιφερειακές εκλογές στις Βαλεαρίδες Νήσους θα διεξαχθούν σε ένα χρόνο, ήθελαν να εκφράσουν τη γνώμη τους.

Η χρονική στιγμή επιλέχθηκε σκόπιμα ώστε να συμπέσει με την τρέχουσα περίοδο αιχμής των διακοπών. Τα τέλη Ιουλίου και οι αρχές Αυγούστου θεωρούνται οι εβδομάδες με τον μεγαλύτερο αριθμό παραθεριστών στις Βαλεαρίδες.

Οι διαδηλωτές παραπονιούνται για την έλλειψη κατοικιών, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα πολλά σκουπίδια και τον θόρυβο.

Το κύριο αίτημα των συμμετεχόντων είναι ο περιορισμός του αριθμού των επισκεπτών στη Μαγιόρκα. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση αποδίδουν τη σοβαρή έλλειψη κατοικιών στην αύξηση του αριθμού των παραθεριστών και των ενοικιαζόμενων κατοικιών. Οι διοργανωτές παραπονιούνται ότι πολλοί άνθρωποι με μέσο εισόδημα μόλις που μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα διαμέρισμα στο νησί.

Ενώσεις πολιτών, περιβαλλοντικές ομάδες και άλλες οργανώσεις συνδέουν προβλήματα όπως η ρύπανση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και ο θόρυβος, καθώς και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, ειδικά με τον μαζικό τουρισμό.

Αυτή τη φορά, δεν αναφέρθηκαν σημαντικά περιστατικά ή επιθέσεις με χρήση νεροπίστολων εναντίον παραθεριστών κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, παρόμοια με εκείνα που σημειώθηκαν σε προηγούμενες διαμαρτυρίες στη Βαρκελώνη ή τη Μαδρίτη. Ωστόσο σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας, με τραυματισμούς εκατέρωθεν.

Πηγή: www.kathimerini.gr