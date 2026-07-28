Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων (βίντεο)

Ενισχύονται οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο το μεσημέρι της Τρίτης.

Στις 15:28 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλυκή. Υπενθυμίζεται ότι στις 14:42 είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, επίσης προς την Αλυκή.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Με συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού Σώματος μετέβη στην Πάρο ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ με δεύτερο ελικόπτερο μεταφέρονται 7 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔ. για την ενίσχυση των δυνάμεων στο πεδίο. Επιπλέον, με σκάφος του Λιμενικού Σώματος μεταβαίνουν ο περιφερειακός διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου και 6 πυροσβέστες από τη Σύρο.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο, καθώς και 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) από τον Πειραιά.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές.

Πηγή: ertnews.gr