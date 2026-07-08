Την Παναγία Τριχερούσα γιορτάζει η Φοινικούντα

Την πολιούχο της Παναγία Τριχερούσα θα γιορτάσει την Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Ιουλίου η Φοινικούντα.

Μεθαύριο Παρασκευή παραμονή της εορτής στις 7:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φοινικούντας, όπου φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας, θα τελεσθεί ο πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός.

Το Σάββατο 11 Ιουλίου κύρια ημέρα της εορτής, στις 7:00 π.μ., θα τελεσθούν ο

όρθρος και η πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία.

Στις 10.30 το πρωί μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει η λιτάνευση της ιερής εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της Φοινικούντας, με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου, των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών, προς ευλογία των κατοίκων και των επισκεπτών.

Στις λατρευτικές εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν ο Μητροπολίτης Άρτης κ.

Καλλίνικος, ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφάνιος και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ενώ θα παραστούν εκπρόσωποι του κοινοβουλίου, της αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οπως επισημαίνει ο δήμος Πύλου – Νέστορος “η Φοινικούντα αναμένεται να υποδεχθεί πλήθος προσκυνητών και επισκεπτών, οι οποίοι κάθε

χρόνο συμμετέχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμής της προστάτιδας της κωμόπολης”.