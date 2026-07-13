Η Φοινικούντα τίμησε την πολιούχο της Παναγία Τριχερούσα

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και την παρουσία πλήθους προσκυνητών κορυφώθηκαν, το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου, οι εορταστικές εκδηλώσεις, προς τιμήν της Παναγίας Τριχερούσας, πολιούχου της Φοινικούντας, στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου φυλάσσεται η εικόνα της.

Στον όρθρο χοροστάτησε και στη συνέχεια προεξήρχε στο αρχιερατικό συλλείτουργο και κήρυξε τον θείο λόγο ο μητροπολίτης Άρτης Καλλίνικος, συλλειτουργούντος του μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφανίου.

Στο κήρυγμά του ο μητροπολίτης Αρτης αναφέρθηκε στο πανάγιο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, τονίζοντας ότι η Παναγία αποτελεί τη στοργική μητέρα όλων των χριστιανών και ακατάπαυστη προστάτιδα όσων καταφεύγουν με πίστη στη χάρη της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε

στην Παναγία Τριχερούσα της Φοινικούντας και στη θαυμαστή αποκάλυψη της μορφής της προς την ευλαβή γερόντισσα Νικολέττα Μαυριτσάκη, γεγονός που οδήγησε στην καθιέρωση της Παναγίας Τριχερούσας ως πολιούχου της Φοινικούντας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αληθινή αφιέρωση του ανθρώπου στον Θεό μεταμορφώνει ολόκληρη την ύπαρξή του, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι “όταν ο άνθρωπος αφιερωθεί στον Θεό, τότε η ψυχή του καθίσταται ουρανός”.

Μετά το πέρας της λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της εικόνος της Παναγίας Τριχερούσας στους κεντρικούς δρόμους της Φοινικούντας, με τη συμμετοχή του κλήρου, των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, της Φιλαρμονικής και πλήθους πιστών, οι οποίοι συνόδευσαν με ευλάβεια την προστάτιδα και πολιούχο της κωμόπολης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας κι εκπρόσωποι συλλόγων και τοπικών φορέων.

Μετά το πέρας των λατρευτικών εκδηλώσεων, ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς μετέφερε τις ευχές και τις ευχαριστίες του απουσιάζοντος, λόγω εκκλησιαστικής αποστολής, μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Παράλληλα, ευχήθηκε σε όλους τους παρισταμένους η Παναγία Τριχερούσα να τους χαρίζει υγεία, δύναμη και πλούσια την ευλογία της.

Στη συνέχεια, εκ μέρους του μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο προεξάρχων της πανηγυρικής λειτουργίας, μητροπολίτης Άρτης Καλλίνικος, επέδωσε στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης μια εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας ως ευλογία και αναμνηστικό της φετινής γιορτής.