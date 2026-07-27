Συγχαρητήρια Χρυσόστομου στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ο κ. Χρυσόστομος χαρακτηριστικά αναφέρει:

“Αγαπητά μου παιδιά,

Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα υπερηφάνειας απευθύνομαι σε όλους σας, εκείνους οι οποίοι πέτυχαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εκπληρώνοντας τα όνειρα τους, τους στόχους τους και τις προσδοκίες τους. Ως ακαδημαϊκοί πλέον πολίτες ξεκινάτε μια νέα πορεία επίσης κοπιώδη αλλά και περισσότερο υπεύθυνη γιατί πλέον οι σπουδές σας έχουν αναφορά στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στο κοινό καλό, ενώ αφορούν γενικότερα το μέλλον και το όφελος της Πατρίδας μας.

Την στιγμή αυτή και σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή σας πορεία αλλά και κατά την διάρκεια των σπουδών σας δεν θα πρέπει να παραθεωρήσετε τον καθοριστικό ρόλο, την συμβολή και την συναρωγή των γονέων σας, των καθηγητών σας και όλων εκείνων των προσώπων, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα σας και σας στήριξαν. Με την αυτοπεποίθηση της επιτυχίας δεν θα πρέπει να λησμονήσετε επίσης τους φίλους και τους συμμαθητές σας, όχι μόνο αυτούς που πέτυχαν αλλά και εκείνους που δεν κατάφεραν να ζήσουν την χαρά της παρούσας επιτυχίας, αφού και γι’ αυτούς ο δρόμος δεν έχει κλείσει αλλά μπορούν να αναζητήσουν άλλα διέξοδα με αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα ότι τίποτε δεν χάνεται, γιατί στη ζωή δρόμοι ανοίγουνε πολλοί ισάξιοι και αντίστοιχα σπουδαίοι, χρήσιμοι και απαραίτητοι για τη ζωή τους και το μέλλον τους.

Στο νέο αυτό ξεκίνημα εύχομαι σε όλους σας να έχετε βοηθό τον Θεό και την πρεσβεία της Παναγίας της “Υπαπαντής” για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και κατάκτηση νέων και υψηλότερων κορυφών”.