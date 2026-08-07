Ο εορτασμός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μητρόπολη Μεσσηνίας (φωτογραφίες)

Με τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε χθες, η δεσποτική γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο του εορτασμού ήταν ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο κάστρο (Νιόκαστρο) της Πύλου, αλλά και το ιστορικό Ανδρομονάστηρο, στην περιφέρεια της Ανδρούσας.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος προέστη στην πανηγυρική θεία λειτουργία στον εορτάζοντα ναό Μεταμορφώσεως του Χριστού, στο Νιόκαστρο της Πύλου, πλαισιωμένος από τον αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Γκουγκούνη, αρχιερατικό επίτροπο της Πύλου και τον διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο. Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος καταλαμβάνει κεντρική θέση στο εσωτερικό του Νιόκαστρου της Πύλου. Αρχικά οικοδομήθηκε ως οθωμανικό τέμενος επί σουλτάνου Μουράτ Γ΄ (1573-1595), ενώ κατά τηνδιάρκεια της Β΄ Ενετοκρατίας (1685-1715) μετατράπηκε σε καθολική εκκλησία. Μετά την ανακατάληψη του Νιόκαστρου από τους Οθωμανούς το 1715 το κτήριο μετατράπηκε και πάλι σε χώρο ισλαμικής λατρείας και τον Απρίλιο του 1770, στα Ορλωφικά, μετατράπηκε σε ορθόδοξο χριστιανικό ναό.

Στο ιστορικό Ανδρομονάστηρο της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προέστη ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, συμπαραστατούμενος από τον καθηγούμενο της μονής Βουλκάνου αρχιμανδρίτη Προκόπιο Σμυρνή και τον, εκ των πατέρων της μονής, αρχιμανδρίτη Καλλίστρατο Κριτσέλη.

Το Ανδρομονάστηρο που βρίσκεται πλησίον της καστροπολιτείας της Ανδρούσας, κοντά στο χωριό Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης, είναι κτίσμα του 13ου αιώνα και έργο του βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄ του Παλαιολόγου (1282-1328). Μάλιστα, η παράδοση αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος για να τιμήσει τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιο τον Α΄, καταγόμενο από την ιστορική Ανδρούσα, έφτιαξε το μεγαλόπρεπο αυτό μοναστήρι, κοντά στη γενέτειρα πόλη του Πατριάρχη και γι’ αυτό οφείλει το όνομά του Ανδρομονάστηρο ή Ανδρονικομονάστηρο στον κτίτορά του αυτοκράτορα Ανδρόνικο.



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Εορτασμός στη Χριστιανούπολη

Με λαμπρότητα παρουσία πλήθους πιστών εορτάστηκε η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού στη Χριστιανούπολη Τριφυλίας στον φερώνυμο μεγαλοπρεπή ιστορικό βυζαντινό ναό.

Την Τετάρτη το απόγευμα τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός, ενώ χθες το πρωί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.κ. Χρυσοστόμου.