Καύσιμα: Συνεχίζεται η αύξηση – Μια ανάσα από τα 2,20 ευρώ/λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης

Η έκρυθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η τιμή του πετρελαίου μπρεντ είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα, και έχει τιμή και στην ελληνική αγορά, καθώς η μέση τιμή στα καύσιμα παραμένει πάνω από το 2,10 ευρώ/λίτρο.

Ειδικότερα η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ έχει ξεπεράσει τα 105 δολάρια/βαρέλι, κάτι που σημαίνει αύξηση 19% σε έναν μήνα.

Οι τιμές τώρα:

τιμή πετρελαίου Brendt τώρα

τιμή αργού πετρελαίου WTI: (crude oil) τώρα

τιμή φυσικού αερίου τώρα

Χρηματιστήρια τώρα

Tιμή Διυλιστηρίου σήμερα

Χθες, Τετάρτη (16/9) η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν στα 2,17 ευρώ/λίτρο, παρουσιάζοντας αύξηση 6 λεπτά/λίτρο σε μία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν περιοχές της χώρας όπου η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε ακόμα και τα 2,30 ευρώ και τα 2,40 ευρώ/λίτρο. Παράλληλα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν στα 2,14 ευρώ/λίτρο, παρουσιάζοντας άνοδο 7 λεπτά/λίτρο σε μία εβδομάδα.

Οι τιμές τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται και τις επόμενες ημέρες.

Η άνοδος των τιμών προκαλεί ανησυχία για νέα ενεργειακή κρίση. Σε κυβερνητικό επίπεδο πραγματοποιούνται συνεχώς συσκέψεις αναφορικά με το τι μπορεί να γίνει, ποια έκτακτα μέτρα μπορούν να παρθούν τον Οκτώβριο για τα καύσιμα, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης για το οποίο η σεζόν ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου και η τιμή του εάν το ντίζελ συνεχίσει σε αυτά τα τρέχοντα επίπεδα, θα ξεκινήσει στα 1,80-1,90 ευρώ/λίτρο.

Τα όποια μέτρα της κυβέρνησης θα παρθούν προς τις αρχές Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης, ωστόσο αυτό που μένει να φανεί είναι πόσος είναι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να παρθούν μέτρα εφόσον χρειαστεί και εφόσον δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα στην Ευρώπη αρχίζει και συζητείται σοβαρά το θέμα της νέας ενεργειακής κρίσης για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μάλιστα αύριο, Παρασκευή (18/9) συνεδριάζει το Eurogroupο στο Δουβλίνο, όπου οι υπουργοί Οικονομικών όλης της Ευρωζώνης θα συζητήσουν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια σημαντικής αντίδρασης των κρατών της Ευρωζώνης.