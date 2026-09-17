«ECOSTROMA»: Η κανναβοϋπόστρωση που «κερδίζει» στάβλους, μαντριά και προβολές στα social media

Η κανναβοϋπόστρωση ουκρανικής προέλευσης, την οποία εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία WLP με την επωνυμία Ecostroma,η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει το συγκεκριμένο προϊόν με έδρα στην Καλαμάτα, υπόσχεται πιο στεγνούς και πιο καθαρούς στάβλους, μάντρες και πτηνοτροφεία —αλλά και πιο στεγνά και καθαρά κατοικίδια -σκύλους, γάτες και ήδη «τρέχει» στα social media μέσα από βίντεο ιδιοκτητών φάρμας που τη δοκιμάζουν μπροστά στην κάμερα.

Από το δεμάτι στο παχνί



Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες ζώων στρέφονται σε εναλλακτικά υλικά στρωμνής, μακριά από το κλασικό άχυρο ή το ροκανίδι. Ένα από αυτά είναι η υπόστρωση από κάνναβη, την οποία εισάγει και διαθέτει στην Ελλάδα η εταιρεία WLP με την επωνυμία Ecostroma.



Τις τελευταίες σεζόν εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε βίντεο ιδιοκτητών φάρμας, ιππικών κέντρων και απλών φιλόζωων, που δοκιμάζουν και «κρίνουν» το προϊόν μπροστά στην κάμερα. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του προϊόντος, πρόκειται για υπόστρωμα κάνναβης (hempshives/ hurd) με υγρασία 10–13% και διαβάθμιση κόκκου 10–40 mm (80%) [ecostroma.gr]. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό δοκιμών που προσκομίστηκε από τον παραγωγό, εισαγωγέας του προϊόντος είναι η WLP με έδρα στην Καλαμάτα.



Στα πλάνα που διακινεί η εταιρεία, το υλικό εμφανίζεται συμπιεσμένο σε πυκνά δεμάτια των 20 κιλών σε πλαστική μεμβράνη (80 μm) — πρακτική λύση για τη μεταφορά και την αποθήκευση: ο όγκος του δεματιού σε συμπιεσμένη μορφή είναι 0,1 m³, ενώ μετά το άνοιγμα «φουσκώνει» περίπου στα 0,19 m³,όπως δείχνουν τα ίδια τα βίντεο της εταιρείας. Η υφή — ψιλοκομμένα, ξηρά κομμάτια κάνναβης, χωρίς σκόνη ορατή ακόμη και στην κάμερα.





Γιατί καναβόστρωμα;

Διαθέτει τα καλύτερα χαρακτηριστικά για την υγεία & την άνεση των ζώων σας!

Υψηλή Απορρόφηση

Το τεστ που «κάνει θραύση» στο TikTok. Σε πολλά από τα βίντεο επαναλαμβάνεται το ίδιο πείραμα: γεμίζουν έναν κουβά ή ένα βάζο με την κανναβοϋπόστρωση, ρίχνουν νερό — και το υλικό απορροφά αμέσως την υγρασία, σχηματίζοντας συμπαγή σβώλο, χωρίς να «λασπώνει» ή να βγάζει οσμή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η υπόστρωση απορροφά την υγρασία έως και 4 φορές καλύτερα από το παραδοσιακό άχυρο: στον συγκριτικό πίνακα της ιστοσελίδας της εταιρείας η απορροφητικότητα της κάνναβης υπολογίζεται σε 400%, έναντι 200% για το ξυλοπριονίδι και 100% για το άχυρο.





Χωρίς Σκόνη

Η περιεκτικότητα σε σκόνη είναι κάτω από 2% (στο πριονίδι 5–10%, στο άχυρο 15–20%) προστατεύοντας έτσι το αναπνευστικό σύστημα των ζώων



Οικολογικό

Σε ξηρό χώρο η στρωμνή αντέχει 7–10 ημέρες έναντι 3–4 του άχυρου, δεσμεύει τις οσμές και την αμμωνία ενώ κομποστοποιείται σε 2–3 μήνες, μετατρεπόμενη σε λίπασμα.

Οικονομικό



Λιγότερες δαπάνες χάρη στην υψηλή απορρόφηση. Χρειάζεται αλλαγή λιγότερο συχνά από το άχυρο. Η συνολική εξοικονόμηση, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να φθάσει το 60% [ecostroma.gr].





Τι έδειξαν οι εργαστηριακές αναλύσεις



Τους ισχυρισμούς της η εταιρεία στηρίζει και σε έγγραφα: τον Φεβρουάριο–Μάρτιο 2026, το διαπιστευμένο ελληνικό εργαστήριο SCIELAB (Αθήνα, Π. Φάληρο· διαπίστευση ΕΣΥΔ, Αρ. Πιστ. 760-5)εξέτασε δείγμα «Υπόστρωμα από κάνναβη για άλογα και ζώα, 20 kg» (κωδ. WLP-001MHC, EAN5214002743016) και εξέδωσε το Πιστοποιητικό Δοκιμών υπ’ αριθ. WLP.02-03-2026.01 της 02-03-2026(εξετάσεις 24-02 έως 01-03-2026). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Αντιβακτηριδιακό

Η μικροβιολογική ανάλυση επιβεβαίωσε την ασφάλεια του προϊόντος: δεν ανιχνεύθηκαν σαλμονέλα (Salmonella spp.) και λιστέρια (Listeria spp., συμπ. L. monocytogenes) σε 25 g, ενώ E. coli << 10 cfu/g,Staphylococcus aureus < 100 cfu/g, Clostridium spp. < 10 cfu/g και Bacillus cereus < 400 cfu/g· οιεντερόκοκκοι βρέθηκαν σε 2,5 × 10⁴ cfu/g, οι ζύμες σε 9,5 × 10³ cfu/g και οι μύκητες σε 4,1 × 10³ cfu/g (τιμές της φυσικής μικροχλωρίδας της φυτικής πρώτης ύλης).

Το πρωτόκολλο υπογράφει η δρ Αθηνά Χατζοπούλου, κτηνίατρος-μικροβιολόγος (BVM, MSc, PhD, MRCVS). Με άλλα λόγια, η μετρηθείσα απορρόφηση νερού (=4 όγκοι νερού ανά όγκο υλικού) επιβεβαιώνει ευθέως το «έως 4 φορές», ενώ η υγρασία 12,1% εντάσσεται στο αναφερόμενο στην ιστοσελίδα εύρος 10–13%.

«Το άλογό μου έμεινε άσπρο»

Χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετά βίντεο της Ecostroma επικεντρώνονται σε λευκά άλογα — τα πιο «απαιτητικά» όσον αφορά την καθαριότητα, αφού λερώνονται πιο εύκολα και πιο ορατά. Σε ένα από τα βίντεο, ιδιοκτήτρια εξομολογείται στην κάμερα ότι δεν ήξερε τι ακριβώς είχε βάλει ο σταβλίτης στο παχνί, όμως το άλογό της «έμεινε άσπρο» — δηλαδή καθαρό. Μια άλλη ιδιοκτήτρια περιγράφει πώς μετά την αλλαγή της στρωμνής το άλογό της χαλάρωσε αμέσως: «Η πρώτη του αντίδραση ήταν να κατουρήσει — πράγμα που με χαροποίησε πολύ, γιατί έδειξε ότι του άρεσε αυτό που πατούσε».

Για όλα τα Ζώα - Προσιτή Ποιότητα

Όχι μόνο άλογα. Για πρόβατα και άλλα ζώα. Η χρήση δεν περιορίζεται στην ιπποτροφία. Όπως επισημαίνουν στην εταιρεία, σημαντικό μέρος των πελατών αγοράζει την υπόστρωση κυρίως για πρόβατα — κρατάει ζεστασιά και ξηρότητα στα μαντριά.

Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η χρήση της στα μποξάκια τοκετού: οι κτηνοτρόφοι στρώνουν κάνναβη στις μητέρες με τα νεογέννητα αρνιά, που παραμένουν εκεί τις πρώτες 48 ώρες. «Η κανναβοϋπόστρωση, εκτός του ότι είναι πολύ ζεστή, κρατάει τον στάβλο στεγνό για ημέρες». Την χρησιμοποιούν επίσης σε μάντρες με κατσίκες.

Πτηνοτροφία — επόμενη στάση



Ενδεικτική και η μαρτυρία πτηνοτρόφου: «Είναι καταπληκτικό προϊόν, χωρίς σκόνη, οι κότες δεν το σκαλίζουν και το κοτέτσι δεν μυρίζει καθόλου» — ένα δεμάτι του αρκεί για δύο μήνες, ενώ τη χρησιμοποιημένη υπόστρωση τη μετατρέπει σε λίπασμα για τον κήπο. Σε ρεπορτάζ του καναλιού «Dimis Farmer Stories» στο YouTube, με τίτλο «Πτηνοτροφείο στην Αρκαδία», εμφανίζονται δεμάτια της ίδιας υπόστρωσης σε παλέτες, τα οποία απλώνονται στο δάπεδο πτηνοτροφικής μονάδας πριν από την τοποθέτηση των νεοσσών. Η WLP επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για δικό της πελάτη/προϊόν —,το οποίο αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι η υπόστρωση δοκιμάζεται και υιοθετείται και σε άλλους κλάδους της κτηνοτροφίας.



Εδαφοκάλυψη για τους αγρότες



Η χρήση δεν σταματά στην κτηνοτροφία. Μεταξύ των βασικών εφαρμογών που προβάλλονται στην ιστοσελίδα του προϊόντος είναι και η εδαφοκάλυψη (mulching)- φυσική κάλυψη για κήπους και λαχανόκηπους που συγκρατεί την υγρασία στο έδαφος, το προστατεύει από την ξήρανση και την υπερθέρμανση, περιορίζει τα ζιζάνια και με τον καιρό αποσυντίθεται εμπλουτίζοντας τη γη με οργανική ουσία. Για τους γεωργούς αποτελεί οικολογική εναλλακτική των συνθετικών καλυμμάτων, που επιστρέφει στο έδαφος χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος [ecostroma.gr].

Κατασκευές: Μόνωση από κάνναβη

Ένας ακόμη τομέας είναι ο κατασκευαστικός. Από το ξυλώδες μέρος της κάνναβης παράγονται οικολογικά δομικά υλικά: μονωτικά, μονωτικές πλάκες και το λεγόμενο «κανναβόσκυρο» (hempcrete)— ένα ελαφρύ, «αναπνέον» υλικό με θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες, που κερδίζει έδαφος στην πράσινη δόμηση [ecostroma.gr]. Έτσι, από τον ίδιο φυσικό πόρο γεννιέται μια ολόκληρη γκάμα εφαρμογών — από τη στρωμνή για τα ζώα έως τη μόνωση κατοικιών.

Τι σημαίνει αυτό για τη Μεσσηνία



Για την κτηνοτροφική Μεσσηνία το ενδιαφέρον είναι πρακτικό: μια ξηρή στρωμνή που αλλάζει πιο σπάνια και δεν αφήνει σκόνη σημαίνει λιγότερη δουλειά σε στάβλο, μάντρα ή κοτέτσι και πιο καθαρά, πιο υγιή ζώα — από άλογα και πρόβατα έως πουλερικά. Οι κηπουροί της περιοχής, από την άλλη, μπορούν να δουν στο ίδιο υλικό μια εδαφοκάλυψη για τις καλλιέργειές τους.

Ανοιχτοί σε συνεργασίες με τοπικά καταστήματα



Η WLP (Ecostroma), με έδρα στην καρδιά της Μεσσηνίας, την Καλαμάτα, δηλώνει ανοιχτή σε συνεργασία με τοπικά καταστήματα — κτηνιατρικά, γεωργικά εφόδια, pet shops, καταστήματα οικοδομικών υλικών και ιππικά κέντρα — που ενδιαφέρονται να διαθέσουν το προϊόν στους πελάτες τους.



Οι επιχειρήσεις της περιοχής που επιθυμούν να ενημερωθούν για τους όρους συνεργασίας, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την εταιρεία: τηλ. 6940083637

Επίσης μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας wlp.gr ή την ιστοσελίδα του προϊόντος ecostroma.gr





