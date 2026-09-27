Αιμοδοσία στον Αγιο Νικόλαο Φλαρίου Καλαμάτας

Μια σημαντική δράση κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας, με τους πολίτες να καλούνται να προσφέρουν αίμα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Με κεντρικό μήνυμα «Δίνουμε αίμα – Προσφέρουμε τρόφιμα», διοργανώνεται για ένατη χρονιά η Ημέρα Αγάπης, μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού και την έμπρακτη στήριξη συνανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.

Τη δράση συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας και η Εθελοντική Ομάδα «Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους».

Η 9η Ημέρα Αγάπης θα πραγματοποιηθεί από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στον χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώνονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα διατεθούν για την υποστήριξη άπορων οικογενειών.

Η αιμοδοσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές εθελοντικής προσφοράς, καθώς οι ανάγκες για αίμα παραμένουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Την ίδια στιγμή, η συγκέντρωση βασικών αγαθών επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν, ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί, ενισχύοντας μια συλλογική προσπάθεια με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η πρωτοβουλία υπενθυμίζει πως ακόμη και μια μικρή προσωπική συνεισφορά μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη αξία όταν εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλυσίδα κοινωνικής αλληλεγγύης.