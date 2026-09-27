«Αυγή, το φιλί» του Δημήτρη Ζαρρέα στο «House by Phaos»

Το μουσικό έργο του Καλαματιανού δημιουργού και λυρικού τραγουδιστή Δημήτρη Ζαρρέα «Αυγή, το φιλί», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ, με τη συνδρομή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστρέφει στην πόλη καταγωγής του Δημήτρη Ζαρρέα, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 8.30 μ.μ., στο «House by Phaos», με ελεύθερη είσοδο.

Πρόκειται για κύκλο πρωτότυπων ελληνικών lied, με ποιήματα, μουσική σύνθεση, ενορχήστρωση και καλλιτεχνική επιμέλεια του ίδιου του δημιουργού.Λυρικές φωνές και ένα σύνολο μουσικής δωματίου συναντώνται σε μια μουσική αφήγηση γύρω από τον έρωτα, την αγάπη, τον θάνατο, την απώλεια και τη δύναμη του ανθρώπου.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ

Η αφετηρία της «Αυγής» βρίσκεται σε μια βαθιά προσωπική εμπειρία απώλειας του Δημήτρη Ζαρρέα. Μια δύσκολη περίοδος της ζωής του έγινε σταδιακά αφορμή για εσωτερική αναζήτηση και δημιουργία, βρίσκοντας έκφραση μέσα από την ποίηση και τη μουσική. Τα ποιήματα που συνθέτουν το έργο είναι όλα δικά του και γράφτηκαν σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους, μέσα από διαφορετικά βιώματα και συναισθήματα. Δεν δημιουργήθηκαν εξαρχής ως μέρη ενός ενιαίου έργου.

Στην πορεία, όμως, ο δημιουργός αναγνώρισε ανάμεσά τους έναν κοινό άξονα: μια προσωπική αφήγηση που ακολουθεί τη μέχρι σήμερα διαδρομή του. Η ίδια η «Αυγή» λειτουργεί συμβολικά. Μπορεί να σηματοδοτεί μια νέα αρχή, μια αλλαγή, μια απώλεια ή ακόμη και τη λύτρωση. Και το «φιλί» της μπορεί άλλοτε να απαλύνει όσα μας βαραίνουν και άλλοτε να μας θυμίζει ότι κάθε εμπειρία της ζωής κρύβει τη δική της ομορφιά.

Στην «Αυγή, το Φιλί», η αγάπη, ο έρωτας, ο θάνατος και η απώλεια δεν ακολουθούν μια προκαθορισμένη σειρά. Έρχονται απρόσμενα, συνυπάρχουν με την πικρία και τη γλυκύτητα και γίνονται μέρος μιας πορείας που αναδεικνύει τελικά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και την αξία της αγάπης. ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΔΩΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΧΟΣ Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παρουσίασης είναι ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί χωρίς ηχητική ενίσχυση.

Οι λυρικές φωνές και τα όργανα θα ακουστούν φυσικά μέσα στον χώρο, δημιουργώντας μια άμεση σχέση ανάμεσα στους ερμηνευτές και το κοινό. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την αισθητική προσέγγιση του Δημήτρη Ζαρρέα, ο οποίος αναζητά στη μουσική τη λιτότητα και τη δωρικότητα, αφήνοντας χώρο στον κάθε ακροατή να βιώσει το έργο μέσα από τον δικό του συναισθηματικό κόσμο.

Η μουσική του ταυτότητα διαμορφώνεται μέσα από τις σπουδές του στο κλασικό τραγούδι και τη θεωρία της μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, αλλά και από τη βαθιά επιρροή που έχει δεχθεί από το έργο του Μάνου Χατζιδάκι. Στη μέχρι σήμερα πορεία του περιλαμβάνονται μουσικές εμφανίσεις, καθώς και σημαντικές διακρίσεις. Τον Δημήτρη Ζαρρέα πλαισιώνουν οι λυρικοί τραγουδιστές Δημήτρης Σταυρόπουλος (βαρύτονος), Λένα Μώτου (σοπράνο) και Αλέξανδρος Ιμπραχίμ (βαρύτονος), καθώς και σύνολο μουσικής δωματίου με τους Άγγελο Λιούκα (πιάνο), Λεώνη Αλυφαντή (βιολί), Μαρία Μπιτσικώκου (βιολοντσέλο) και Ελένη Γαλανοπούλου (φλάουτο).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με χορηγούς τον Σύλλογο «ΤΕΡΨΙΣ» και το φαρμακείο Αννα Μαύρου και Παύλου Μπουζιάνη, και με την υποστήριξη των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, της Κοιν.Σ.Επ. «Φάος» και της Χαρίκλειας Θεοδωρακοπούλου.