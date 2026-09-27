Ο Κ. Τασούλας στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 205ης επετείου της Άλωσης- Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς (Βίντεο)

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφανίου και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων και στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία 'Αρεως, προέβη σε δήλωση υπογραμμίζοντας ότι «Ο πρωτεργάτης της 'Αλωσης και Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς, πριν 205 χρόνια, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχε πει πως ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος. Και ο Θεός, την υπογραφή του δεν την παίρνει πίσω».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «Έτσι και στην Απελευθέρωση και 'Αλωση της Τριπολιτσάς, ο Αρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έβαλε τη σφραγίδα του και πραγματοποιήθηκε μέσα στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, μία καθοριστική νίκη. Μία νίκη που επηρέασε, εδραίωσε, και εξέλιξε την Ελληνική Επανάσταση, ανδρώνοντας το φρόνημα και τον ψυχισμό των αγωνιζομένων επαναστατών».

Όπως σημείωσε «Ήταν καθοριστική η Απελευθέρωση και 'Αλωση της Τριπολιτσάς για τη μετέπειτα πορεία του αγώνα. Ήταν ενδεχομένως η αρχή, που είναι το ήμισυ του παντός» και πρόσθεσε ότι «Έτσι σήμερα, 205 χρόνια μετά, γιορτάζουμε εδώ, στην Τρίπολη, αυτή την ιστορική και εθνική επέτειο. Τη γιορτάζουμε και την τιμούμε ενθυμούμενοι τα γεγονότα. Αλλά τη γιορτάζουμε και την τιμούμε, οι σημερινοί Έλληνες και Ελληνίδες, προστατεύοντας, αυτά τα οποία κατέκτησε εκείνη η 'Άλωση, εκείνη η Απελευθέρωση και η εξέλιξή της. Κατέκτησε την ελευθερία και την κυριαρχία μας. Και αυτή την ελευθερία και αυτή την κυριαρχία σήμερα, όπως τότε την κατέκτησαν νικηφόρα, έτσι και σήμερα την υπερασπιζόμαστε νικηφόρα, απέναντι σε κάθε απειλή και σε κάθε πρόκληση. Χρόνια πολλά από την Τρίπολη!».

Ακολούθησε παρέλαση μαθητών, συλλόγων, οδηγών, προσκόπων, Στρατιωτικών Σωμάτων και Σωμάτων Ασφαλείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ