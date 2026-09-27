Τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας

Την αποδοχή της ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων» καλείται να κάνει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας που συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έγκριση της μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας της ΔΕ Φιλιατρών».

Έγκριση ή μη του πρακτικού 1 για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας ΔΕ Γαργαλιάνων». Λήψη απόφασης για άδεια κατασκευής πεζοδρομίου στη Μαραθόπολη. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων και χαρτών στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής του Δήμου Τριφυλίας. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του ενδοδικαστικού συμβιβασμού στη δίκη που έχει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας ύστερα από άσκηση αγωγής κατοίκου Κυπαρισσίας κατά του Δήμου Τριφυλίας σε εφαρμογή του άρθρου 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Λήψη απόφασης σχετικά με την 19/2026 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας με θέμα «Γνωμοδότηση – εισήγηση επί του αιτήματος κατοίκων για ανάκληση της υπ. αριθμό 9/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας , κατά το μέρος που αφορά τη μετονομασία της οδού Αγίου Νικολάου σε Κωνσταντίνου Κουτσίκου και την επαναφορά της αρχικής ονομασία της οδού, δηλαδή σε Αγίου Νικολάου».

Κ.Μπ.