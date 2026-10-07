Συνεργασία μεταξύ των Εκκλησιών Κύπρου και Ελλάδας: Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας υπέγραψε το μνημόνιο

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική πορεία του Κυπριακού Ελληνισμού, στον ρόλο της Εκκλησίας της Κύπρου, στους αγώνες των Κυπρίων για ελευθερία, καθώς και στη συμμετοχή τους στους εθνικούς αγώνες του Ελληνισμού.
Ειδικότερα, προβλέπει την υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών δράσεων, όπως η διοργάνωση ετήσιων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς και κληρικούς από την Κύπρο και την Ελλάδα, μαθητικού διαγωνισμού για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, εκπαιδευτικών επισκέψεων σε τόπους ιστορικής μνήμης στις δύο χώρες, καθώς και κοινών δράσεων μεταξύ σχολικών μονάδων.
Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη κοινής ψηφιακής πλατφόρμας και ιστοτόπων με εκπαιδευτικό και ιστορικό υλικό, μεταξύ άλλων για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, καθώς και η συνεργασία για τη συγγραφή εκπαιδευτικού οδηγού για τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις δράσεις του Μνημονίου.
Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Μνημόνιο υπέγραψε η Υπουργός Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.