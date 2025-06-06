Κλειστή από χθες λόγω έργων η Βασιλ. Ολγας

Κλειστή είναι από χθες η οδός Βασιλ. Ολγας, στο κέντρο της Καλαμάτας, στο τμήμα από την Αριστομένους έως την Κανάρη, λόγω εργασιών που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν από τον Δήμο και τη ΔΕΥΑΚ.

Αρχικά, εκτελούνται εργασίες της γ’ φάσης αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης - τοποθετείται νέος αγωγός -, που υλοποιείται με εργολαβία της ΔΕΥΑΚ.

Αμέσως μετά θα γίνουν οι εργασίες του έργου ανάπλασης οδών στο κέντρο της πόλης, που υλοποιείται με εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο ανάπλασης υλοποιείται αυτή την περίοδο, στην ίδια περιοχή: α) στο τμήμα της οδού Αριστοδήμου μεταξύ Βασιλ. Γεωργίου και Βασιλ. Ολγας, όπου γίνεται η πλακόστρωση στο πεζοδρόμιο και η τοποθέτηση κυβόλιθων στο οδόστρωμα και β) στο τμήμα της οδού Ανδρέα Σκιά, μεταξύ Βασιλ. Ολγας και Βασιλ. Σοφίας, όπου ξηλώθηκαν τα παλιά πεζοδρόμια και η άσφαλτος και για να συνεχιστεί η ανάπλαση θα πρέπει να προηγηθούν οι εργασίες της τοποθέτησης του νέου αγωγού ύδρευσης και η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών.

Με τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Βασιλ. Ολγας που είναι σημαντικός δρόμος ως μέρος του δακτυλίου της πόλης, της κίνησης από τα δυτικά της (τις οδούς Αρτέμιδος και Νέδοντος) προς τα ανατολικά (την οδό Ακρίτα), τροποποιήθηκε και η γραμμή 8 του Αστικού ΚΤΕΛ, στη διαδρομή από τον σιδηροδρομικό σταθμό προς την οδό Μαρίας Κάλλας, όπου το αστικό λεωφορείο θα διέρχεται από τις οδούς Ξενοφώντος, Αριστομένους, Βασιλ. Κωνσταντίνου, Φαρών, Βασιλ. Όλγας και Ακρίτα.

Με τον αποκλεισμό της Βασιλ. Ολγας και τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επιβαρύνονται κυκλοφοριακά η Αριστομένους και η Βασιλ. Κωνσταντίνου.

Εκτιμάται ότι όλες αυτές οι εργασίες και τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα Ιουλίου.

Γ.Σ.