Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (βίντεο)

Εγκαινιάστηκε χθες το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας, στο ανακαινισμένο παλιό Δημαρχείο της οδού Θουκυδίδου, που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους ηλικιωμένους της πόλης.

Το ΚΗΦΗ έχει αποστολή την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει.

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο πρωτοσύγκελος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαραργιάς, ο οποίος μίλησε για ένα ακόμα κοινωφελές έργο που έλειπε από την πόλη.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος παρατήρησε ότι “το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι γεγονός, αποτελώντας μια νέα δομή που έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το δίκτυο κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας του Δήμου μας. Αποτελεί ένα έργο κοινωνικής ευαισθησίας και δημοτικής υπευθυνότητας. Σήμερα, αυτός ο χώρος που φιλοξένησε προσωρινά το Δημαρχείο μετά τους σεισμούς του 1986, αναγεννιέται και αποκτά ξανά ζωή, για να φιλοξενήσει ανθρώπους που αξίζουν το καλύτερο δυνατό περιβάλλον, φροντίδα και αξιοπρέπεια”.

Ανέφερε πως “οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες, λειτουργικές και πλήρως εξοπλισμένες, σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας τέτοιων δομών. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο, ευαισθητοποιημένο και έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με επαγγελματισμό αλλά και ανθρωπιά. Υπηρεσίες εξατομικευμένες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ωφελούμενου.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται: Ημερήσια φιλοξενία σε ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον. Παροχή καθημερινού πρόχειρου γεύματος. Κλινική εξέταση και αξιολόγηση νοσηλευτικής φροντίδας. Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων. Μέτρηση ζωτικών σημείων και διασφάλιση ατομικής υγιεινής. Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης και δημιουργικής απασχόλησης. Συνεχής παρακολούθηση της πορείας υγείας των ωφελουμένων, πάντα με σεβασμό και απόλυτη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Πρόκειται, εν ολίγοις, για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής φροντίδας”.

Ο κ. Βασιλόπουλος επισήμανε ότι “κατά το 2024, περισσότεροι από 19.000 συμπολίτες μας εξυπηρετήθηκαν από αυτές τις δομές. Ένα νούμερο που αποδεικνύει έμπρακτα την προτεραιότητα που δίνουμε ως δημοτική αρχή στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη” και πρόσθεσε: “Η στήριξη των ευάλωτων και οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας, δεν αποτελούν λέξεις κενές περιεχομένου, αλλά παραμένουν βασικός πυλώνας της πολιτικής μας. Ιδιαίτερη δε φροντίδα δίνουμε στους ηλικιωμένους - μέσα από προγράμματα, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», το Κέντρο Κοινότητας, καθώς και τις Α’ και Β’ Λέσχες Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού. Στον σχεδιασμό μας περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση αυτών των δομών, ώστε κανένας συμπολίτης μας να μην αισθάνεται μόνος.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι ο Δήμος Καλαμάτας νοιάζεται, σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ας είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο εξής ένας χώρος φιλοξενίας, επικοινωνίας, αξιοπρέπειας, γεμάτος ζεστασιά και χαμόγελα. Ένας χώρος όπου οι συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας θα βρίσκουν κάθε μέρα στήριξη, συντροφιά και ελπίδα”.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος παρατήρησε ότι “το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων φέρει έντονα το αποτύπωμα της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής προσφοράς. Είναι ο καρπός της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας Σαράντος Μαρινάκης είπε ότι “η αγωνία μας είναι να μην υπάρχει άνθρωπος στην πόλη, που να μην μπορεί να υποστηριχθεί και εκεί θέλουμε τη συνδρομή όλων. Το έργο αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, από τα σημαντικότερα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν ακόμη σημαντικότερα στο μέλλον”.

Η αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, αρμόδια για τα κοινωνικά θέματα, Μαρία Οικονομάκου σημείωσε ότι “σε μια εποχή που οι κοινωνικοί δεσμοί δοκιμάζονται και πολλοί ηλικιωμένοι νιώθουν μόνοι, τέτοιες πρωτοβουλίες μας υπενθυμίζουν την αξία του ανθρώπου και την ουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσα από τον τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στηρίζει έμπρακτα τέτοιες προσπάθειες, γιατί η φροντίδα των ηλικιωμένων μας δεν είναι απλώς υποχρέωση· είναι δείκτης πολιτισμού, τιμή και ευθύνη όλων μας”.

Ακολούθησε η κοπή της κορδέλας των εγκαινίων και ξενάγηση στους χώρους της δομής.

Η δημιουργία του χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής, έως τις 31 Οκτωβρίου. Πληροφορίες: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Καλαμάτας, Θουκυδίδου 2 και Καμβύση, τηλέφωνο 27210 95655.