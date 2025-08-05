eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 05 Αυγούστου 2025 17:17

Καλαμάτα: Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο Πεδίο Βολής

Καλαμάτα: Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο Πεδίο Βολής

Συνεχίζεται η εκπαίδευση με πραγματικά πυρά, στο Πεδίο Βολής της πόλης, από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού - Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί βολές με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθούν: α) Την Τετάρτη 6 Αυγούστου, μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:00. Την Τρίτη 12 Αυγούστου μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:00 και από 19:00 έως 22:30.
Κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας, περί τον Νέδοντα, βόρεια της πόλης.

Κατηγορία Κοινωνία
