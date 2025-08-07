Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων Κάστρου Μεθώνης

Εκδήλωση αφιερωμένη στον Μπενζαμίν Αππέρ, με θέμα: «Ο Μπενζαμίν Αππέρ στην Ελλάδα και το όνειρο μιας φιλάνθρωπης φυλακής», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 9 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης.

Ο Γάλλος φιλάνθρωπος αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή για τη μόρφωση των απλών ανθρώπων, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν αναλφάβητοι, καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης των φυλακισμένων. Ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, επισκεπτόμενος σωφρονιστικά καταστήματα, και το 1855, πριν από 170 χρόνια, έφτασε στη Μεθώνη, όπου οραματίστηκε να δημιουργήσει στο κάστρο την «Αποικία της Μεθώνης», ένα σωφρονιστικό κατάστημα με αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης. Το 1873 πέθανε στη Μεθώνη, χωρίς να έχει εκπληρωθεί το όραμά του. Τη ζωή και το έργο του στη Μεθώνη θα παρουσιάσουν η Γαλλίδα συγγραφέας και ερευνήτρια Danielle Bassez και η φιλόλογος Κατερίνα Δημητροπούλου με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και στα γαλλικά.

Στο τέλος του μήνα, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί διήμερο εκδηλώσεων μνήμης για τον σημαντικό αρχαιολόγο Πέτρο Θέμελη. Το Σάββατο η πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, Ελένη Λαμπροπούλου, θα μιλήσει για τη σχέση του Π. Θέμελη με την Αρχαία Μεσσήνη και την επίδρασή του στη συλλογική μνήμη, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κάστρου Μεθώνης θα αναφερθεί στην προσφορά του Θέμελη στη Μεθώνη. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 31/8, θα προβληθεί στην αυλή του σχολείου Συγγρού το ντοκιμαντέρ «Ο διάλογος του Θέμελη» του σκηνοθέτη Ε. Ευθυμίου.