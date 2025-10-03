Invisalign: Η Αόρατη Ορθοδοντική για Ενήλικες και Εφήβους

Το ίσιο και αρμονικό χαμόγελο δεν είναι πλέον προνόμιο μόνο όσων φόρεσαν «σιδεράκια» στην εφηβεία.

Με τη σύγχρονη τεχνολογία Invisalign, η ορθοδοντική θεραπεία γίνεται αόρατη, άνετη και αποτελεσματική — χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα, ενοχλήσεις και αισθητικούς περιορισμούς. Στο LaserDent, με υπεύθυνη την χειρουργό οδοντίατρο Σταυρούλα Πατρικάκου, προσφέρουμε εξατομικευμένες θεραπείες Invisalign τόσο για εφήβους όσο και για ενήλικες που επιθυμούν ένα χαμόγελο ευθυγραμμισμένο και υγιές, με τον πιο διακριτικό τρόπο.

Τι είναι το Invisalign;

Το Invisalign είναι ένα σύστημα διαφανών, αφαιρούμενων ναρθήκων (aligners) που εφαρμόζονται σταδιακά πάνω στα δόντια και τα μετακινούν με ήπιες, ελεγχόμενες δυνάμεις. Οι νάρθηκες σχεδιάζονται με τη βοήθεια τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας, αποκλειστικά για τη στοματική ανατομία και τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Κάθε σετ ναρθήκων φοριέται για περίπου 1-2 εβδομάδες και στη συνέχεια αντικαθίσταται από το επόμενο, έως ότου τα δόντια ευθυγραμμιστούν πλήρως. Η θεραπεία είναι ακριβής, προβλέψιμη και εντελώς εξατομικευμένη.

Για ποιους ενδείκνυται;

Η θεραπεία Invisalign είναι κατάλληλη για:

Εφήβους που επιθυμούν ορθοδοντική διόρθωση χωρίς να επηρεάζεται η εμφάνισή τους

που επιθυμούν ορθοδοντική διόρθωση χωρίς να επηρεάζεται η εμφάνισή τους Ενήλικες που δεν θέλουν να φορέσουν παραδοσιακά σιδεράκια λόγω επαγγελματικών ή κοινωνικών λόγων

που δεν θέλουν να φορέσουν παραδοσιακά σιδεράκια λόγω επαγγελματικών ή κοινωνικών λόγων Ασθενείς με ήπιες έως μέτριες ορθοδοντικές ανωμαλίες, όπως:

Συνωστισμός (στριμωγμένα δόντια)



Αραιά δόντια



Σταυροειδής σύγκλειση



Προβλήματα σύγκλεισης (υπερσύγκλειση, πρόταξη)

Σε κάποιες πιο σύνθετες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται συνδυασμός με άλλες μεθόδους ή ενισχυμένη παρακολούθηση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Invisalign;

1. Αόρατο αποτέλεσμα

Οι διαφανείς νάρθηκες είναι σχεδόν αόρατοι όταν φοριούνται, καθιστώντας τη θεραπεία ιδανική για όσους επιθυμούν διακριτικότητα.

2. Αφαιρούμενοι νάρθηκες

Ο ασθενής μπορεί να αφαιρεί τους νάρθηκες κατά τη διάρκεια του φαγητού ή του βουρτσίσματος, γεγονός που διευκολύνει την υγιεινή και δεν περιορίζει τη διατροφή.

3. Άνεση

Οι aligners δεν περιέχουν μεταλλικά στοιχεία ή σύρματα και είναι κατασκευασμένοι από λείο, φιλικό προς τους ιστούς υλικό.

4. Προβλεψιμότητα

Με την τεχνολογία ClinCheck®, ο ασθενής βλέπει εξαρχής πώς θα διαμορφωθεί το χαμόγελό του σε κάθε στάδιο της θεραπείας.

5. Μειωμένες επισκέψεις

Η θεραπεία απαιτεί λιγότερες κλινικές επισκέψεις σε σύγκριση με την παραδοσιακή ορθοδοντική.

Πώς είναι η διαδικασία στο LaserDent;

Συμβουλευτικό ραντεβού & αξιολόγηση

Η ιατρός εξετάζει αν το Invisalign είναι κατάλληλο για την περίπτωσή σας.

Λήψη αποτυπωμάτων και μελέτη περίπτωσης

Για την ακριβή αποτύπωση της στοματικής ανατομίας και της σύγκλεισης των δοντιών, λαμβάνουμε μέτρα που μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ένα ακριβές αντίγραφο του στόματος. Αυτό αποτελεί τη βάση για τον λεπτομερή σχεδιασμό της θεραπείας.

Σχεδιασμός θεραπείας ClinCheck®

Ο ασθενής βλέπει σε τρισδιάστατη προσομοίωση το αποτέλεσμα της θεραπείας πριν αυτή ξεκινήσει.

Παραλαβή των ναρθήκων και καθοδήγηση

Δίνονται οδηγίες για χρήση, καθαρισμό και διάρκεια καθημερινής εφαρμογής (συνήθως 20-22 ώρες την ημέρα).

Τακτική παρακολούθηση της προόδου

Συνήθως ανά 6-8 εβδομάδες, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή πορεία.

Είναι η θεραπεία επώδυνη;

Η πλειοψηφία των ασθενών αναφέρει ήπια πίεση τις πρώτες ημέρες κάθε νέου σετ ναρθήκων – ένδειξη ότι τα δόντια μετακινούνται. Δεν υπάρχει έντονος πόνος, αιμορραγία ή ερεθισμός, όπως συμβαίνει συχνά με τα μεταλλικά σιδεράκια.

Πόσο διαρκεί η θεραπεία;

Η διάρκεια εξαρτάται από τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Σε ήπιες περιπτώσεις μπορεί να ολοκληρωθεί σε 6-8 μήνες, ενώ σε πιο σύνθετες μπορεί να χρειαστούν 12-18 μήνες. Στο τέλος, δίνεται retainer (νάρθηκας συγκράτησης) για διατήρηση του αποτελέσματος.

Invisalign Teen – ειδικά για εφήβους

Το σύστημα Invisalign διαθέτει ειδική έκδοση για εφήβους, με:

Δείκτες φθοράς που αλλάζουν χρώμα για έλεγχο συμμόρφωσης

Πρόβλεψη για τυχόν ανατολή μόνιμων δοντιών

Σχεδιασμό που συνδυάζει αισθητική και ορθοδοντική αποτελεσματικότητα

Γιατί Invisalign;

Η Invisalign είναι η πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο της αόρατης ορθοδοντικής και κατέχει πατενταρισμένα υλικά και τεχνολογίες που δεν διαθέτουν οι μεταγενέστερες εταιρείες. Αυτή η καινοτομία μεταφράζεται σε ανώτερη ποιότητα κατασκευής, άνεση και ακρίβεια στη μετακίνηση των δοντιών, γεγονός που διασφαλίζει προβλέψιμα και σταθερά αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι επιλέγουν Invisalign μιλούν για μια διαφορετική εμπειρία ορθοδοντικής — και ένα αποτέλεσμα που αξίζει.

Είστε υποψήφιος για Invisalign;

Η τεχνολογία Invisalign έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ορθοδοντικά προβλήματα. Αν επιθυμείτε ένα ίσιο, αρμονικό χαμόγελο χωρίς ταλαιπωρία, σιδεράκια και περιορισμούς, η Invisalign θεραπεία στο LaserDent είναι η λύση.

Κλείστε σήμερα μια εξατομικευμένη αξιολόγηση και δείτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το χαμόγελο που πάντα επιθυμούσατε – διακριτικά, άνετα και με την ασφάλεια της εξειδίκευσης.