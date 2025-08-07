Εκθεση κειμηλίων του Σπύρου Κατσίρα

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Αρμεναίων Κυπαρισσίας Μεσσηνίας διοργανώνει τις «Ημέρες μνήμης» και φιλοξενεί την έκθεση κειμηλίων του 1940 του Σπύρου Κατσίρα, με αυθεντικά αντικείμενα, φωτογραφίες, έγγραφα και σπάνιο υλικό από την εποχή του ελληνοϊταλικού πολέμου.

Η έκθεση ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή 8/8, και φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Αρμεναίων Κυπαρισσίας. Μέσα από την προσωπική του συλλογή αναδεικνύονται η ιστορική μνήμη και ο ηρωισμός των ανθρώπων που έγραψαν ιστορία, τόσο στο μέτωπο όσο και στα μετόπισθεν. Την έκθεση πλαισιώνουν οι Ελληνομνήμονες, μια ομάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ιστορικής έρευνας και της πολιτιστικής ανάδειξης, συνεισφέροντας με παράλληλες παρουσιάσεις, προβολές και ιστορικό υλικό. Οι ώρες λειτουργίας είναι 11 π.μ. – 1 μ.μ. και 7 μ.μ. – 10 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

.Κ.Δρ