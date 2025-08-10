eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025 17:39

Ενάμιση στρέμμα γεωργικής έκτασης έκαψε φωτιά στα Αγριώματα Βέργας

Γράφτηκε από την

Ενάμιση στρέμμα γεωργικής έκτασης έκαψε φωτιά στα Αγριώματα Βέργας

Premium Strom

Αμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Αγριώματα Βέργας.

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με 15 άνδρες, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμαν αρκετοί εθελοντές (άμεση ήταν η επέμβαση της εθελοντικής ομάδας "Δημιοβίτισσα") και οχήματα του Δήμου Καλαμάτας. Μετά από μιάμιση ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και μέχρι τότε έκαψε ενάμιση περίπου στρέμμα γεωργικής έκτασης, με αρκετές ελιές να παραδίδονται στις φλόγες.
Κ.Ηλ.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις