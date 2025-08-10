Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με 15 άνδρες, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμαν αρκετοί εθελοντές (άμεση ήταν η επέμβαση της εθελοντικής ομάδας "Δημιοβίτισσα") και οχήματα του Δήμου Καλαμάτας. Μετά από μιάμιση ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και μέχρι τότε έκαψε ενάμιση περίπου στρέμμα γεωργικής έκτασης, με αρκετές ελιές να παραδίδονται στις φλόγες.
Κ.Ηλ.
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025 17:39
Ενάμιση στρέμμα γεωργικής έκτασης έκαψε φωτιά στα Αγριώματα Βέργας
Αμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Αγριώματα Βέργας.
Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με 15 άνδρες, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμαν αρκετοί εθελοντές (άμεση ήταν η επέμβαση της εθελοντικής ομάδας "Δημιοβίτισσα") και οχήματα του Δήμου Καλαμάτας. Μετά από μιάμιση ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και μέχρι τότε έκαψε ενάμιση περίπου στρέμμα γεωργικής έκτασης, με αρκετές ελιές να παραδίδονται στις φλόγες.
