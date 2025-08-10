Μεγάλη διαδήλωση στην Καλαμάτα για την Παλαιστίνη

Μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Καλαμάτα προς τον λαό της Παλαιστίνης.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στις 8 το βράδυ στο “χιλιόμετρο” και λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησε η πορεία που πέρασε μπροστά από το Λιμεναρχείο Καλαμάτας και συνεχίζει στην οδό Ναυαρίνου, στην παραλία της Καλαμάτας.

Κύριο σύνθημα των διαδηλωτών είναι «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ζητώντας παράλληλα να διακοπεί κάθε είδους συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ. Η συγκέντρωση στην Καλαμάτα ήταν στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης σε 105 μέρη της χώρας, με τις οποίες εκφράζεται η αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό.